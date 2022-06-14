Erkan Baş’tan Erdoğan’a: Yüreğin yetiyorsa açıkla!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Ey Tayyip Erdoğan yüreğin yetiyorsa mal varlığını açıkla! Eşinin, dostunun, akrabanın mal varlıklarını açıkla. Bu paraları nasıl kazandığınızı açıklayın" dedi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin haftalık basın toplantısı için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kameraların karşısına geçti.

“NEDEN GİZLEDİNİZ?”

Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Bezm-i Alem Valide Sultan Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda 11 Mayıs, 23 Mayıs, 10 Haziran'da üç gencin intihar ettiği iddiasına ilişkin Baş, şunları söyledi;

*Aynı yurtta yine kamuoyundan saklanan ve resmi verilere geçmemiş on intihar vakasının daha yaşandığı iddia ediliyor. İddialar oldukça vahim; ilk intiharın üzerinden 40 gün geçmesine rağmen neden ta ki sosyal medyada olaylar ifşa olana kadar herhangi bir açıklama yapmadınız? Neden gizlediniz?

*Güvenlik kameralarının çalışmadığı, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından öğrencilerin talep etmesine rağmen kamera takılmadığı ve hatta Ankara'dan öğrencilerle etkinlik buluşması adı altında gelen genel müdür yardımcısından kamera isteyen öğrenciye “Bakanlığın kamera alacak parası yok” diye cevap verdiği iddia edilmektedir.

*Biz buradan soralım Gençlik ve Spor Bakanı'na, kamera alacak paranız yok mu? Hani biz biliyoruz da devleti soyup soğana çevirdiğinizi o öğrenciye söylediğiniz açıklıkla kamuoyu önünde de itiraf edin istiyoruz.

“YÜREĞİN YETİYORSA MAL VARLIĞINI AÇIKLA”

Erkan Baş, açıklamalarına şöyle devam etti:

*AKP kendisini dindar halkın savunucusu gibi göstermeye çalışıyor. İnsanları açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum ederken dini siyasete alet ederek konumunu korumaya çalışıyor. Oysa çok basit bir gerçek var, AKP sadece parası olanlar için çalışıyor. Dini, dili hiçbir şey önemli değil eğer zenginse.

*Buradan tüm yurttaşlara çağrı yapıyorum; şöyle bir etrafınıza bakın, Türkiye'de artık sadece bir avuç yandaş zengin ve milyonlarca yoksul insandan ibaret bir ülke haline geldi. Biz yoksullaşıyoruz, Saraydakiler ve Sarayın etrafına kümelenen zenginler, her geçen gün daha zengin oluyor. Her gün bunun üzerini örtmek için 40 takla atıyorlar.

*Yurttaşlarımıza sesleniyorum: Ne anlatırlarsa anlatsınlar tek bir soru sorun. Ey Tayyip Erdoğan yüreğin yetiyorsa mal varlığını açıkla! Eşinin, dostunun, akrabanın mal varlıklarını açıkla

*Bu paraları nasıl kazandığınızı açıklayın. İnsanları yoksullaştırarak, evine ekmek-su alamayacak hale getirerek, çocuğuna bez alamayacak, süt alamayacak hale getirdiğiniz halktan çaldıklarınızla kaç para servet yaptınız, açıklayın!

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