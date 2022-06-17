Eroğlu’nun prestiji levhada kaldı: O gölet bitmedi…

2018 yılında bitirilmesi gereken 'Aziziye Depolama Göleti' inşaat süreci ile herkesi şaşkına çeviriyor. Eroğlu'nun ihalesini, "Aziziye depolaması ile Erzurum turizmi canlanacak" diye duyurduğu gölet inşaat alanındaki levhada asılı kalırken, geçen süreç içerisinde 3 bakan ve 4 genel müdür eskitti.

Orhan BOZKURT

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü aracılığı ile Türkiye'nin ilk rekreasyon amaçlı göletini Erzurum’da 2016 yılında 19 milyon 117 bin liraya ihale etti. 2018 yılında bitirilmesi gereken ‘Aziziye Depolama Göleti' ihalesini Arsel Enerji Çevre Telekom İnşaat. San. Ve Tic. A.Ş. aldı. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen projede bir arpa boyu yol alınamadı.

Dönemin Tarım Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 11 Mayıs 2016 tarihinde göletin proje animasyonlarını kamuoyu ile paylaşarak, “Aziziye depolaması ile Erzurum turizmi canlanacak, bölge yeni bir cazibe merkezi kazanacak” diye duyurmuştu.

İHALESİNİN ÜZERİNDEN 7 YIL, İŞİN BİTİM TARİHİ ÜZERİNDEN 3.5 YIL GEÇTİ

Aziziye ilçesi Dadaşkent yolu üzerinde kurulacak olan Bilim, Kültür, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı içerisinde yer alacak gölet Türkiye'nin dinlenme amaçlı ilk biyolojik göleti olarak 670 dönümlük alana projelendirildi.

‘Aziziye Depolama Projesi' bitirilmesi halinde göl alanı 85 bin metre kare uzunluğu ise bin 115 metre olacaktı. 19 Temmuz 2016 tarihinde 19 milyon 117 bin liraya ihale edilen gölet sözleşme gereği 23 Aralık 2018 tarihinde bitirilmesi gerekiyordu. Ancak ortada proje görselleri ve işin tanıtımın gösteren levhasından başka bir şey yok.

“YILLAR GEÇMİŞ BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKILMAMIŞ”

Yapımı yılan hikayesine dönen gölet alanında incelemelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Aziziye Depolama Gölet İnşaatı alanını gezdik.

İhale ve işe başlama tarihinin üzerinden 7 yıl, işin bitim tarihi üzerinden ise 3,5 yıl geçmesine rağmen inşaata bir çivi dahi çakılmadığını tespit ettik. Üzülerek söylemeliyim ki gördüğüm manzara karşısında büyük bir şok yaşadım” dedi.

“SAYIN EROĞLU GEL ERZURUM’A GİDİP PRESTİJ PROJENİ BİRLİKTE İNCELEYELİM”

Projenin dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun prestij projelerinden biri olarak tanıtıldığının hatırlatan Kaya, “Ancak Sayın Bakan ihaleyi verdikten sonra ne kendisi, ne kendinden sonra gelen bakanlar ve bürokratları projenin akıbetini takip etmemişler. Buradan Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na bir çağrı

yapıyorum.

Gelin Erzurum'a birlikte gidelim “prestij projenizin” akıbetini yerinde inceleyelim. Bu proje neden tamamlanmadı? Kamu zararı ne kadardır? Yüklenici firma bu zararı karşılamış mıdır? Yüklenici firma hakkında bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa nasıl bir işlem yapılmıştır? Erzurum halkı günü geldiğinde bunun hesabını size soracak” diye konuştu.

4 GENEL MÜDÜR 3 BAKAN DEĞİŞTİ PROJE BİR ARPA BOYU YOL ALMADI

Aziziye ilçesi Dadaşkent yolu üzerinde kurulacak olan Bilim, Kültür, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı içerisinde yer alan gölet projesi dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından, “Aziziye depolaması ile Erzurum turizmi canlanacak, bölge yeni bir cazibe merkezi kazanacak” denilerek kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Projenin video ve görselleri halen Eroğlu’nun ve dönemin DSİ Genel Müdürü Murat Acu’nun sosyal medya hesaplarında “ülke ekonomisine ve Erzurum turizmine katkı sağlayacak proje notu ile yayınlanıyor. Türkiye'nin dinlenme amaçlı ilk biyolojik göleti projesi levhada kalırken, bu sürçte Veysel Eroğlu’dan sonra Bekir Pakdemirli ve Vahit Kirişçi bakanlık koltuğuna oturdu. Aynı süreçte DSİ Genel Müdürleri ise Murat Acu, Mevlüt Aydın, Kaya Yıldız ve Lütfü Akça oldu.

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