Erol Evcil’in jetine el konuldu

Demir çelik piyasasını manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilenlere yönelik büyük operasyonda göz altına alınan Erol Evcil'in, ultra uzun menzilli özel jetine de el konuldu.

Sozcu.com.tr

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Aralarında ‘Erol Evcil grubunun da bulunduğu üç örgüte yönelik ‘Demir Yumruk' operasyonu genişleyerek devam ediyor. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltı sayısı 310’a çıktı.

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla üçüncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda çetelerin mallarına da el konuluyor.

EVCİL KAÇMAYA ÇALIŞTI



Gerçekleştirilen operasyonlarda içlerinde işyeri ve konutların bulunduğu 261 taşınmaza, 8 bin 690 banka hesabına, çeteye ait 327 otomobile el konuldu. Çetelerle bağlantılı 39 firmaya ise kayyum atandığı belirtildi.

Operasyon kapsamında el konulan araçlar arasında Erol Evcil’e ait 20 milyon dolarlık jet uçağı da yer alıyor.

SINIFININ EN UZUN MESAFE UÇAN JETİ

Evcil’in uçağı genellikle F900 olarak kısaltılan Dassault Falcon 900, Dassault Aviation tarafından yapılan Fransız yapımı kurumsal bir üç motorlu jet uçağı.

900LX sınıfındaki en uzun mesafe olan 8 bin 895 kilometreyi (4,800 deniz mili) durmadan uçabiliyor. Ayrıca klasik üçlü jet motoru tasarımıyla yüksek rakımlardaki küçük havaalanlarını da kullanabiliyor.

Çok yönlü bir hava taşıtı olmasının yanında yaklaşma hızı çift jet motorlu rakiplerinden daha yavaş olduğu için aynı zamanda en güvenli olarak değerlendiriliyor. Özel tasarımıyla dikkat çeken ve maksimum 14 yolcu alabilen uçak genellikle Atatürk Havalimanı’nda tutuluyor ve iş insanlarına kiralanıyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Erol Evcil’in liderliğini yaptığı çetenin yöneticileri maddi açıdan zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı belirlendi. Çetenin, bu fabrikaları, taşınmazları haciz olmaması için kiraladığı saptandı.

Çeteye ait iş yerlerinde 25 milyon lira ele geçirildi. Evcil ve diğer 2 örgüt lideri, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin, yaklaşık 1 hafta sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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