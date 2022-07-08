Erzincan’da çarpıcı iddia: Sızan siyanürün üstünü böyle kapatmışlar

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding'in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 21 Haziran'da meydana gelen siyanür sızıntısı sonrası bölgede yapılan temizlik çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı. Temizlik çalışmasına katılan bir işçinin 25 Haziran'da çektiğini belirttiği görüntülerde sızıntının üzerinden günler geçmesine rağmen bölgede siyanür temizleme işlemini devam ettiği görülüyor. Aynı işçi, kullandığı aracın camlarını açtığında ise yoğun şekilde baş ağrısı yaşadığını anlatıyor.

Orhan BOZKURT

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Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesindeki Çöpler Altın Medeni’nde yaşanan siyanür sızıntısıyla ilgili şok görüntüler ortaya çıktı. Maden sahasında 21 Haziran’da meydana gelen siyanür sızıntısı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16,4 milyon lira para cezası kesilerek faaliyeti geçici olarak durdurulan madenin Fırat Nehri başta olmak üzere bölgedeki su kaynaklarını kirlettiği iddia ediliyordu.

SIZINTININ ÜZERİNDEN 4 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN TEMİZLİK

Temizlik çalışmasına katılan bir işçinin 25 Haziran’da gece 11:30 sıralarında çektiğini anlattığı görüntülerde sızıntının üzerinden günler geçmesine rağmen bölgede siyanür temizleme işlemini devam ettiği görülüyor. Aynı işçi, kullandığı aracın camlarını açtığında ise yoğun şekilde baş ağrısı yaşadığını anlatıyor. Görüntüleri çeken işçi çalıştıkları alanın ne kadar tehlikeli olduğuna dair kendilerine hiçbir bilgi verilmediği ve uyarıda bulunulmadığını belirtiyor. Aynı işçi içinde bulunduğu aracın camını açtığında ise yoğun şekilde baş ağrısı yaşadığını da belirtiyor. SÖZCÜ’nün şirket çalışanlarından edindiği bilgiye göre geçici olarak faaliyeti durdurulan maden sahasında çalışan işçiler bayram tatiline gönderilirken, siyanüre maruz kalıp kalmadıklarına yönelik herhangi bir sağlık taramasından da geçirilmedikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER CUMHURİYET SAVCILIĞINA TESLİM EDİLDi

Maden sahasında bulunan Sabırlı Köyü sakinlerinden doğa aktivisti Sedat Cezayirlioğlu ellerine ulaşan görüntüleri İliç Cumhuriyet Savcılığı’na teslim ettiklerini ve maden şirketinin bölgede delilleri yok etmeye çalıştığını ileri sürdü.

TMMOB’DA FİRMA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan birçok siyasi parti ve çevre örgütünun ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB ) tarafından da Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen altın madeni işletmesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hattında oluşan yırtılma nedeniyle siyanürlü solüsyonun çevreye yayılmasıyla oluşan doğa katliamı hakkında İliç Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

“YAPILAN AÇIKLAMALAR YETERLİ DEĞİL, FELAKETİN GERÇEK BOYUTLARI GÖSTERİLMİYOR”

TMMOB, suç duyurusu dilekçesinde maden sahasını denetimle görevli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanları ve Projeye ilişkin ÇED olumlu kararı, izin, ruhsat veren kurumlar ile yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. TMMOB’nin İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli soruşturmanın yapılıp sorumluların cezalandırılmasını da talep etti.

Şikayet dilekçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Erzincan Valiliği ve Maden şirketi tarafından yapılan açıklamalara değinildikten sonra, açıklamaların yetersizliği, yaşanan çevre felaketinin boyutlarının gerçek anlamda gösterilmediği, Bakanlık tarafından şirket hakkında uygulanan idari para cezasının yeterli olmayıp gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı belirtildi.

“ŞİRKET YETKİLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”

Yine şikayet dilekçesinde ilgili maden sahasında kapasite artışına yönelik devam etmekte olan TMMOB'nin açtığı davada değinilen hususların altı çizilerek maden sahasında yaşanabilecek kazaların ve sonrasında oluşabilecek risklerin daha önce TMMOB, akademik kişi ve kurumlar, sivil toplum kuruluşları tarafından defalarca dile getirildiği ancak idarenin hiçbir önlem almayarak işletmenin yanında yer aldığı ifade edildi.

Yaşanan felaketin boyutları, çevreye ve insan sağlığına olan zararları, kamusal arazilere ve sulara olabilecek etkileri açıklandıktan sonra şirket hakkında güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi; şirket yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 152/1-a, 181/1-3-4-5., 185/1 maddeleri uyarınca; maden sahasını denetlemekle görevli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanları hakkında ise gerekli denetimleri sağlamama ve felakete yol açan faaliyetlere izin verme eylemleri dolayısıyla, TCK 181 ve 257. maddeleri uyarınca soruşturma başlatılarak eylemlerine uyan suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

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