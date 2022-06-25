Erzincan’daki altın madenine en üst sınırdan ceza

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding'in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde kullanılan siyanür borularının patladığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan bakanlık şirkete 16.4 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.

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Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninin siyanür borusu patladı. Tonlarca siyanürün Fırat Nehri’ne aktığı ileri sürüldü. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Boruların patlamasından sonra bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgeden numune alarak tutanak tuttu.

Konuyla ilgili olarak bugün sosyal medyadan açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı firmaya 16 milyon 441 bin TL idari para cezası kesildiğini ve suç duyurusu yapıldığını açıkladı.

BAKANLIK: SUYA KARIŞMADI

Bakanlığın konuyla yaptığı açıklama şöyle:

“Erzincan İliç'te 21.06.2022 tarihinde gece saatlerinde altın madeninin Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından Bakanlığımıza bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede, boru hattından kaynaklanan sızıntının, tesis sınırlarının dışındaki eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir SU AKIŞI BULUNMADIĞI ve kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir KİRLİLİK OLMADIĞI tespit edildi

Ancak söz konusu tespitin analiz raporları ile teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı.

Boru hattındaki solusyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındı. Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit için de 27 numune daha alındı.

Çevre kirliliğine neden olan altın madenine “EN ÜST SINIR” olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na SUÇ DUYURUSUNDA bulunulmuştur.”

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