Eşit kadın hakları için pedalladılar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi, Eskişehir Bisiklet Derneği (velESBİD) ve Decathlon iş birliği ile düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Eskişehirliler, eşit kadın hakları için pedal çevirdi.

Kemal ATLAN

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Eskişehirli kadınlar bisiklet turu düzenledi.

Espark alışveriş merkezi önünden başlayan ve Eskişehirli bisiklet tutkunu kadınların yoğun ilgi gösterdiği bisiklet turu, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı, Vali Ali Fuat Güven Bulvarı, İstasyon Caddesi ve Ulus Anıtı güzergâhında gerçekleştirildi.

Katılımcılar, “Eşitlik için pedalla, özgürlük için pedalla, sağlık için pedalla” sloganlarıyla bisiklet turunu tamamladılar.

ERKEK ARKADAŞLAR DESTEK İÇİN BURADA

8 Mart Emekçi Kadınlar Bisiklet Turu'na CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, velESBİD Başkanı Aslı Tokyol ve dernek yöneticileri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde sizlerle burada birlikte olmak çok güzel. Kız kardeşlerim burada, erkek arkadaşlarımız da onlara destek için burada. Hepinize başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

DÜNYANIN YARISI KADIN, DİĞER YARISI İSE KADINLARIN YETİŞTİRDİKLERİ

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dilekleriyle kutlayan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zühal Edizkan Şen, Emekçi Kadınlar Günü'nü her zaman böyle sevgi mutluluk ve coşku ile kutlamak istediklerini ifade ederek, dünyamızın yarısının kadın, diğer yarısının da kadınların yetiştirdiklerinden oluştuğunu söyledi.

“Bisiklet Özgürlüktür!” sözleriyle katılımcıları selamlayan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy katılımcılara, daha eşit, daha şiddetsiz, hiçbir ayrımcılığın olmadığı 8 Martlar diledi. velESBİD Başkanı Aslı Tokyol ise “Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü için buradayız. Her yıl böyle coşku ile kutlamak istiyoruz bu günü. Hiçbir ayrımcılığın olmadığı günler diliyorum herkese” dedi.

Coşkuyla tamamlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bisiklet Turu sonrasında katılımcılara çekilen kura ile çeşitli ödüller dağıtıldı.

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