Eski AKP’li başkan: İhalelerde şike var, şaibe var

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı ileri süren eski Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Bilal Tekatlı ihale sonuçlarını paylaşarak "Şike var, şaibe var" dedi.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) 22 Aralık 2020'de Akçakale İçme Suyu Şebekesi için ihale açtı. İhaleyi, en düşük teklif olan 3 milyon 443 bin 71 Euro bedelle yapmayı taahhüt eden Buğra İnşaat ve Tektaş Beton ortaklığı kazandı.

Bu ortaklığın yapım çalışması devam ederken bu kez ŞUSKİ Birecik Kanalizasyon Şebekesi için ihale düzenledi. 16 Ekim 2021'de düzenlenen ihaleyi, işi 4 milyon 482 bin Euro'ya tamamlamayı kabul eden Atilla İnşaat ve Ekip Mühendislik ortaklığı kazandı.

Ancak iddiaya göre ihale aradan 6 ay geçmesine karşın sonuçlandırılmadı. Bu arada 4 kez teminat mektubunu yenileyen Atilla İnşaat ve Ekip Mühendislik Ortaklığı ile, 2. Sıradaki Arges İnşaat- Kural Yapı ve 3. sıradaki Öz Aras Grup ihaledeki gecikme yüzünden giderek maddi zarara uğradıkları için teminat mektuplarını 5. kez yenilemedi.

İHALE ORTAĞA KALDI AMA…

Bunun üzerine ihale, işi 6 milyon 474 bin Euro'ya yapma teklifi veren Buğra İnşaat-Aysel İnşaat üzerinde kaldı. Ancak, bu sırada ilginç bir gelişme yaşandı ve ortaklık eksik evrak verdiği için ihaleden çıkarıldı. Böylelikle, iş, Buğra İnşaat'ın halen Akçakale İçme Suyu Şebekesi işindeki ortağı olan Tektaş Beton'da 776 bin Euro daha yüksek bedelle kaldı.

İhale süresinin anormal bir şekilde uzatılması nedeniyle ihaleyi en düşük bedel olan 4 milyon 482 bin Euro teklifinde bulunan, sözleşme süresini dört kez uzatıp getirilen engellemeler yüzünden adeta “Pes” diyerek çekilen Atilla İnşaat ve Ekip Mühendislik Ortaklığı yerine, 7 milyon 250 bin Euro teklifinde bulunan Tektaş Beton kazanmış oldu.

“ORGANİZE İŞLER VAR”

Daha önce de ŞUSKİ'nin önce 10 milyon 352 bin Euro'ya verdiği Suruç İçme suyu ve Kanalizasyon Şebekesi ihalesinin inceleme süresini uzatarak, 5.2 milyon Euro fazlasına, 15 milyon 559 bin Euro'ya başka bir firmaya verdiğini ve kendisinin de “5 milyon Euro kimin cebine gitti?” sorusunu sorduğunu hatırlatan önceki dönem Eyyübiye Belediyesi Başkan Yardımcısı ve AKP Meclis Üyesi olan Bilal Tekatlı, “Daha bu vurgun iddiasının kokusu gitmeden yeni usulsüzlük kokan gelişmeler ortaya çıktı” dedi.

Sosyal medya hesabından ihalelerle ilgili, “Şike var, şaibe var” iddialarında bulunan ve iddialarıyla ilgili ihale sonuçlarını paylaşan Tekatlı, günlerden buyana AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk, usulsüzlük iddialarıyla ilgili paylaşımlar yapmasına karşın hiçbir inceleme başlatılmamasından yakındı.

SÜRE UZATIP YILDIRMA POLİTİKASI

Tekatlı, SÖZCÜ'nün iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlarken, ŞUSKİ'nin 150 güne ihale sonuçlandırmadığını, ihale sürecini uzatarak ihaleyi gerçek kazanana değil, istediklerine verilmesine imkân sağladıklarını ileri sürerek şunları söyledi:

“Suruç İçme Suyu ve Kanalizasyon İşi ihalesini alan firmayı 5 ay çalışmaya başlatmadılar. Bunu sosyal medya hesabımdan sordum. 4 ay sonra, 4.sıradaki firmaya ihaleyi verdiler. İhaleyi alamayan firmaların süre uzatımına gitmediğini söyleyerek kendilerini savunmaya çalıştılar. Allah aşkına, süre uzatmasına gitmeyen firma 4 sefer teminat mektubu yeniler mi? Süre uzatarak ilk üç firmanın çekilmesi sağlanıyor ve firma istenilene veriliyor. Yapılan bu.”

ORTAK KIYAĞI 700 BİN EURO

Bu iddianın dumanları tüterken bu kez de Birecik Kanalizasyon Şebekesi ihalesinden pis kokuların geldiğini kaydeden Tekatlı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

– Bu ihaleyi 4 milyon 462 bin Euro'ya tamamlamayı taahhüt eden Atilla İnşaat ve Ekip Mühendislik Ortaklığı kazanıyor. Ama, süreç yine uzuyor. Sonra hem ihaleyi kazanan firma, hem de en düşük 2 ve 3. teklifi veren firmalar ihale dışı bırakılıyor. Böylelikle ihale Buğra İnşaat- Aysel İnşaat ortaklığına kalıyor. Bunların teklifi ise 6 milyon 474 bin Euro.

– Bir bakıyorsunuz bu firma da ihaleden çekilerek, meydanı halen Akçakale İçme Suyu Şebeke işini ortaklaşa yaptıkları Tektaş İnşaat'ın 700 bin Euro daha yüksek bedelli teklifine bırakıyor. Şimdi sormak lazım, insan kazanmak için girdiği ihale kendisine verildiğinde neden almaktan vaz geçip bir alt sıradaki ortak iş yaptığı firmanın almasını sağlar? Çünkü, onlar alırsa devletten 700 bin Euro daha fazla alacak.

– ŞUSKİ, 4 milyon 482 bin Euro yerine, ihaleyi 7 milyon 250 bin Euro'ya vererek kamuyu 2 milyon 398 bin Euro zarara uğratmıştır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ŞUSKİ aracılığıyla yaptığı üç ihalede uğratılan kamu zararı ise yaklaşık 200 milyon TL'dir. Konuyla ilgili bir an önce inceleme başlatılması gerekir.

200 MİLYON NEREDE?

– Günlerdir ŞUSKİ'de yapılan yolsuzluğu paylaşıyoruz. Sağır sultan duydu ama yetkililerden ses yok. Hani ‘3 Y' ile gelmiştiniz? Siz kör ve sağır olsanız biz peşkeş çektiğiniz paraları halk adına size hesap sormaya ve haykırmaya devam edeceğiz. Bütün hemşerilerim adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e soruyorum: 200 milyon nerede?

SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz ise, uzun bir süredir AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bazı ihaleleriyle ilgili belgeli usulsüzlük iddialarının gündeme getirilmesine karşın hukuki inceleme başlatılmamasını eleştirdi.

ŞUSKİ NE DİYOR?

ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammet Sait Güllüoğlu ise iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, söz konusu işlerin AB hibesi ile yapıldığını savunarak şunları söyledi:

– Suruç ve Birecik İlçelerinin yıllardır sorun haline gelen alt yapı çalışmaları tamamlanmış olacak ve önümüzdeki 50 yıl boyunca alt yapı sorunu yaşanmayacaktır. Dış kaynaklı yapılan ihalelerimizde gün itibariyle emtia fiyatları incelendiğinde sözleşme bedelleri ile bu çalışmaların güncel maliyetler olduğu ve herhangi bir fazla ödeme yapılmayacağı görülmektedir.

– Bu ihalelerin emtia fiyatlarındaki artış göz önüne alınarak iptal edilmesi halinde bu hibe fonlarının iptal söz konusu olacağı ve 2 ilçemizin 50 yıllık alt yapı sorunun sekteye uğrayacağı açıktır. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar 750 milyon TL dış kredi finansmanı ve 60 milyon Euro hibe alınarak alt yapı projelerimizi hayata geçirdik.

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