Eski AKP’li belediye başkanı korumasını vurdu
2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle görevinden istifa eden eski Bursa Büyükşehir Belediyeye Başkanı Recep Altepe, silahını temizlediği sırada korumasını topuğundan vurdu.
Olay geçen cuma günü meydana geldi. İddiaya göre eski AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyeye Başkanı Recep Altepe, iş yerindeki ofisinde, silahını temizlediği sırada yanında bulunan yakın koruması O.D’yi topuğundan vurdu. Olayın ardından topuğundan vurulan koruma hastaneye kaldırılırken, Altepe'nin verdiği ifadede silahını temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.
İSTİFA ETMESİNİ ERDOĞAN İSTEMİŞTİ
2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Bu şartlarda Bursa’mıza hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” diyerek, koltuğunu bırakmıştı.