Eski AKP’li vekil CHP’ye geçti

AKP 22'nci dönem Ağrı Milletvekili Naci Aslan CHP'ye katıldı. Aslan'ın rozetini CHP lideri Kılıçdaroğlu taktı.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yoğun ilgiyle karşılandığı Ağrı ziyaretinin ardından, kentte partiye katılımlar da arttı.

Son yerel seçimlerde AKP Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı olan Ertuğrul Eryılmaz'ın ardından 22. Dönem AKP Ağrı Milletvekili Naci Aslan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

Naci Aslan 22. Dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ağrı milletvekili olarak seçilmiş, 2005 yılında ise AKP'ye katılmıştı.

Naci Aslan, Erdal İnönü'nün Genel Başkanlığının yaptığı Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)‘nin de Ağrı İl başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurduğu, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'in de koordinatörlüğünü yaptığı Doğu Masası çalışmaları kapsamında partiye katılan Naci Aslan'a rozetini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez binasındaki makamında taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Temmuz'da Ağrı'ya yaptığı ziyaret sırasında halkın yoğun ilgisi ile karşılanmış, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'da yapmak istediği esnaf ziyareti, halkın yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüşmüştü.

CHP, Doğu Masası'nın Ağrı ve bölgedeki diğer illerde çalışmaları sürerken, önümüzdeki günlerde, başta Erzurum olmak üzere yeni katılımların olacağı ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye başkan adayı CHP'ye katıldı... Rozetini Kılıçdaroğlu taktı