Eski bakandan benzin kuyruklarına ilginç savunma

AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su işleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, her gün zam yapılan benzin, mazot ve LPG nedeniyle akaryakıt istasyonlarında her gece araçlarıyla kuyruk yapan vatandaşları görmezden gelerek AKP öncesi dönemi hatırlattı. Eroğlu, “Türkiye'de kuyrukları unutmayın, özellikle geçmişteki benzin kuyrukları uzaydan gözüküyordu. Tabii bunları genç nesil hatırlamıyor” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP ARGE ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda “Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin” sloganıyla düzenlenen “AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle” eğitimi Afyonkarahisar Merkez, Bolvadin ve Sandıklı ilçelerinde yapıldı.

Afyonkarahisar merkezdeki program Kamil Miras Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşti. Programa AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AKP milletvekili Veysel Eroğlu, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve partililer katıldı.

AKP ÖNCESİ DÖNEMİ ELEŞTİRDİ

Programda konuşan AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su işleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, günümüzde üst üste gelen zamlar nedeniyle ucuz ürün kuyruklarına mahkûm edilen vatandaşları görmezden gelerek AKP öncesi dönemi eleştirdi.

“GEÇMİŞTE BENZİN KUYRUKLARI UZAYDAN GÖRÜNÜYORDU”

Gençlerin AKP öncesi kuyrukları bilmediğini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

“1994 senesinde şimdiki Cumhurbaşkanımız o zaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gümbür gümbür seçimi kazandı ve bu sonuç hakikaten bir dönüm noktası oldu. Yani kardeşler ondan önce ne büyük zulümler vardı, ne büyük eziyetler anlatmayla ifade edilemez.

Hanımefendiler başörtülü olarak kurumlara giremezdi. Hatta bizim hükümetimiz döneminde Cumhurbaşkanımızın hanımı bir keresinde askeri hastaneye sokulmadı. Ne zulümler yaşattılar bu aziz millete. Vesayet sistemi vardı. Neler yaşadığımızı anlatsak adeta sabah olur. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Geçmişte neredeydik, şimdi nereye geldik?

Şu devlet hastanesinde günlerce sıraya girdiğimiz günleri hatırlıyorum. Otogar adeta köy otogarı gibiydi. Kimse içeri girmez, yollar berbat, rezil bir vaziyetteydik. Türkiye’de kuyrukları unutmayın, özellikle geçmişteki benzin kuyrukları uzaydan gözüküyordu.

Tabii bunları genç nesil hatırlamıyor. İstanbul’daki sular akmıyordu. Şimdi gayet sorunsuz bir şekilde akıyor. Biz tertemiz yemyeşil bir İstanbul bıraktık ama AK Parti’nin önünü kapatmak için değerli kardeşlerim vesayet sistemi çok uğraştı ama biz dimdik durduk”

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