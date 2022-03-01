Abone Ol

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için tören düzenlendi

Dün hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref kapısında tören düzenlendi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için tören düzenlendi

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için TBMM’de düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM İdare Amiri Ali Şahin, eski TBMM Başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Tören, Somuncuoğlu'nun özgeçmişinin okunması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve TBMM Camii İmamı Ahmet Yedekçi dua okudu. Ardından ailesi taziyeleri kabul etti. Somuncuoğlu için Kocatepe Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınacak ve Somuncuoğlu'nun cenazesi Aksaray'da toprağa verilecek.

Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Aksaray BBP CHP Gelecek Partisi İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener MHP Selçuk Özdağ TBMM Türkiye Ümit Özdağ