Eski DGM Başsavcısı Demiral, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral, düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Eski DGM Başsavcısı Nusret Demiral, dün sabah evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Demiral için Karşıyaka Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Trakyalılar Vakfı’nın kurucusu Nusret Demiral’ın cenazesine vakıf üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Demiral’ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Demiral, Türkiye Birleşik Komünist Partisi liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın, hayali ithalatçı Kemal Horzum ve DEP’li milletvekillerinin davaları, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetleri ve Sivas Madımak katliamı davası gibi birçok kritik dosyada savcılık görevini yürüttü.

Demiral, emekli olduktan sonra MHP’den siyasete girdi. 1995teki genel seçimlerde milletvekili adayı oldu. Seçim sürecinde ‘Ezan Türkçe okunsun’ çıkışı ile dikkat çekti. Bu süreçten sonra Nusret Demiral aktif siyaseti bıraktı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demiral, DGM Başsavcılığı öncesinde Torul, Bafra, Samsun savcılıklarında çalıştıktan sonra Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tetkik Hakimliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştu. (DHA)