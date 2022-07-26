Eski vekilin damadı gezi ihalelerinin vazgeçilmez adresi oldu

AKP’li belediyelerin gezi ve organizasyon ihalelerin vazgeçilmez adresi haline gelen eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan’ın şirketi bir ihale daha aldı. Fatih Belediyesinin 1 milyonluk gezi ihalesi, yine eski vekilin damadının şirketine gitti.

Özlem GÜVEMLİ

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Fatih Belediyesi 14 Haziran 2022 tarihinde gezi organizasyonu ihalesine çıktı. İhaleyi 1 milyon 98 bin 367 liralık en düşük teklifin sahibi AZ Reklam Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 4 Temmuz'da sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında Fatih ilçesinde yaşayan vatandaşlara ve öğrenciler için 27 Haziran-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Çanakkale Gelibolu Yarımadası Şehitliklerine gezi düzenlenecek.

Yıllardır AKP'li belediyelerden aldığı milyonlarca liralık organizasyon ihaleleri ile gündeme gelen şirketin sahibi Fatih Bolcan. Bolcan'ın şirketi 2011 yılından bu yana kamudan yaklaşık 150 milyon liralık gezi ve organizasyon ihalesi aldı.

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLDU

Bolcan, AKP İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Bolcan eski AKP Milletvekili Mustafa Baş'ın damadı. 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Başakşehir Belediye Başkan aday adayı da olmuştu.

Çalışma hayatına İSKİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Organizasyonlar Koordinatörü olarak başlayan Bolcan, Eminönü Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü görevinde de bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başkan Danışmanlığı görevlerini üstlendi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde, AKP Küçükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Seçim Koordinatörü, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, Tanıtma ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

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