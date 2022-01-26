Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden, ‘ölüm riski’ uyarısı

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ile birlikte Porsuk Çayı da buz tuttu. Birçok kişinin buz tutan çayın üzerinde gezdiği bilgisini alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, buzun kırılma olasılığına karşı vatandaşları uyararak, "Bu eğlencenin sonucu ölüm olabilir." ifadelerini kullandı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklama ile buz tutan Porsuk Çayı üzerinde yürümeye kalkmamaları, çayın üzerine çıkmamaları yönünde uyardı.

‘ENDİŞE DUYUYORUZ’

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Buz tutan gölet, süs havuzu, akarsu ve su kanallarından uzak durulması hususunda vatandaşlarımızı billboard çalışmalarımız ve sosyal medya paylaşımlarımızla uyardık. Ancak gerek sosyal medyada gördüğümüz paylaşımlar, gerek mail yoluyla bize ulaştırılan Porsuk Çayı üzerinde gezen veya oyun oynayan kişilerin fotoğraf ve videolarını görünce büyük endişe duyduk.

Suların üzerindeki buz her ne kadar kalın bir tabaka gibi görünse de bazı bölgelerde inceliyor ve üzerinde bir insanı taşıyacak kadar kuvvetli değil” ifadelerine yer verildi.

‘EĞLENCENİN SONU ÖLÜM OLABİLİR’

Geçtiğimiz yıllarda buz tutan Porsuk Çayı, havuz veya göletlerde buzun kırılması sebebiyle suya düşmesi sonucu kaybedilen çocuk ve yetişkinlerin olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Velilerimize ve gençlerimize sesleniyoruz. Porsuk Çayı, parklardaki süs havuzları ve göletlerin üzerine lütfen çıkmayın ve çocuklarınızı karda oynarken yalnız bırakmayın. Bu kadar soğuk havalarda buz tutan suya düşmek ani şok etkisi yaratıyor. Suya düşülürse birden vücudun soğuk su ile temas etmesi hipotermiye sebep oluyor. Vücut ısısının 28°C altına düşmesi durumunda kalbin çok fazla çalışması neticesinde işlevini yitirmesine, tamamen durmasına neden oluyor. Bu sebeplerle suya düşen kişi birkaç dakika içinde fark edilemezse ne yazık ki kurtarılamıyor. Bu eğlencenin sonucu ölüm olabilir.”

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