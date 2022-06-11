Eskişehir, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını ağırlıyor

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının düzenli aralıklarla yaptığı toplantılarının bu seferki ev sahipliğini Eskişehir yaptı.

Kemal ATLAN

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CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının düzenli aralıklarla yaptığı ve geleneksel hale gelen toplantıların 10'uncusu Eskişehir'de yapılıyor.

“İNSANLARIMIZ MADDİ, MANEVİ ÇÖKÜNTÜ İÇERİSİNDE”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğini yaptığı ‘Başkanlar Buluşması' Tasigo Otel'de yapıldı.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yurt dışında olması, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise rahatsızlığından dolayı katılamadı.

Sabah erken saatlerde başlayan toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına hizmet götüren 11 Büyükşehir Belediyesi olarak, ülke kaynaklarının büyük kısmını kapsayan şehirleri yönetiyoruz. Sanayi, ticaret, tarım, turizm gibi, ülkenin gelişim dinamiklerinin en yüksek olduğu illeriz. Enerjimizi, şehirlerimizde alt ve üst yapı başta olmak üzere ulaşım, temizlik, imar çalışmaları, kültür sanat faaliyetleri gibi temel şehircilik görevlerimize harcamamız gerekirken, hükümet tarafından yürütülen yanlış politikalar nedeniyle farklı alanlara yoğunlaşmak zorunda kalıyoruz” dedi.

“ŞEHİRLERİMİZ KONTROLSÜZ BÜYÜYOR”

Konuşmasında, ekonomik çöküş nedeniyle sosyal yardımlara ağırlık verdiklerini vurgulayan Büyükerşen, şöyle konuştu:

*Ayakta duramayacak durumda olan çiftçimize kırsal kalkınma projelerimiz ile umut oluyor, can çekişen eğitim sistemimizin boşluklarını açtığımız ücretsiz kurslarla doldurmaya çalışıyor, kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor ve toplumun her kademesinde kadını daha da güçlendirmek için istihdam yaratıyoruz.

*Çünkü biliyoruz ki bu topraklara, bizleri seçen yurttaşlarımıza ve en önemlisi ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’e karşı bu çalışmaları yapmak boynumuzun borcudur.

*Değinmek istediğim diğer bir konu da, şehirlerimizin kontrolsüz bir biçimde büyümeleri. Bizlerin onaylamadığı şehircilik projeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapılıp gönderiliyor.

*Örneğin hayatında Eskişehir’i veya Hatay’ı ya da Tekirdağ’ı bir kere bile görmemiş olanlar, oturup bilmedikleri, görmedikleri, yaşamadıkları şehirler için Ankara'da imar planları üzerinde bireysel kararlar veriyorlar.

*Bu da şehirlerin, düzenli ve istikrarlı büyümelerini engelliyor. Yine vermek istediğim bir örnek, TOKİ Projeleri. TOKİ, hazırladığı tek tip projeleri tüm şehirlere uygulayarak, birbirlerinin aynı şehirler yaratıyor. Şehirleri, “tek tipleştiriyorlar.” Ormanlar yok edilip, beton ormanları yaratılıyor.

*Tarım alanları, konut ve sanayi alanlarına çevriliyor. Su kaynaklarımız hızla kirleniyor ya da tükeniyor.

*Havamız kirleniyor, topraklarımız zehirleniyor. Sanayileşmeye hiç bir şekilde karşı olmamakla birlikte, yeşil sanayileşmeden yana tavır alınması gerektiğini, bunun da üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

“GÖÇ AKINI DEVAM EDİYOR”

En büyük problemlerinin başında ekonomik krizin yarattığı yoksulluk geldiğini belirten Büyükerşen şunları söyledi:

*Diğer önemli bir konu da, düzensiz ve kontrolsüz göç akının hala devam ediyor olmasıdır. Özellikle CHP’li belediyeler tarafından yönetilen kıyı şehirlerinde büyük göçmen kitleleri barınıyor.

*Resmi kayıtlarda göre Eskişehir’de 20 bin civarında olduğu belirtiliyor. Ancak Mersin’de bu sayının 450 bin olduğunu, Hatay’da çok daha vahim sayılar olduğunu biliyoruz. İstanbul’u, İzmir’i tahmin bile edemiyorum.

* Göçü, bir insanlık dramı olarak görmekle birlikte, kontrolsüz ve aşırı her şey gibi, bu durum da şehirlerimiz ve geleceğimiz için büyük tehlike arz ettiğini düşünüyorum.

*Bugüne gelecek olursak diğer toplantılarda olduğu gibi bugünkü toplantımızda da çok önemli konu başlıklarında, alanında uzman kişilerden önemli kazanımlar elde edeceğiz.

*Şüphesiz ülkemizin en büyük problemlerinin başında ekonomik krizin yarattığı yoksulluk geliyor.

*Yoksulluğun insanlarımız üzerindeki ağır yükünü azaltmak için neler yapıyoruz? Bunları yaparken neleri atlıyoruz ve kendimizi bu alanda nasıl geliştirebiliriz bunları konuşacağız.

*Bu karanlık günleri atlatabilmek için en büyük motivasyonumuz ise şüphesiz her şeye rağmen yüzlerinden tebessüm eksik olmayan çocuklarımız. Aydınlık yarınlara olan inancımızı arttıran bu ülkenin güzel evlatları için neleri doğru, neleri yanlış yapıyoruz? Bunları da toplantımızda konuşacağız.

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