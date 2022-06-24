Eskişehir’de 15 gün her şey yasak!

Eskişehir Valiliği, kamuya açık alanlarda yapılması planlanan yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festivallerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

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“LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından bu ayın sonunda onur yürüyüşü adı altında etkinlikler gerçekleştirmek istendiği”ni gerekçe gösteren Eskişehir Valiliği, genel asayişin sağlanması için yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma gibi kamuya açık alanlarda etkinlerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

Yasak kararı toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb. şeyleri kapsıyor.

Eskişehir’de geçen yıl 1 Temmuzda izinsiz olarak LGBT onur haftası yürüyüşü yapmak isteyen, biri avukat 20 kişi, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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