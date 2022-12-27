Eskişehir’de ekmeğe yüzde 25 zam

Eskişehir Ticaret Odası meclis toplantısında, Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası tarafından talep edilen zam, üyeler tarafından kabul edildi. Yeni yıl ile birlikte uygulanmaya başlayacak olan yeni düzenlemeye göre, ekmek fiyatlarında yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yeni fiyata göre, 200 gramı 4 liraya satılan ekmek 5 liradan, 250 gramı 5 liraya satılan ekmek ise 6 liradan satılacak.

Kemal ATLAN

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Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası’nın ekmeğe zam talebi, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) meclis toplantısında görüşüldü. Toplantıda ekmeğe yeni yılda uygulanmak üzere yüzde 25 oranında zam yapıldı.

BİR YILDA 5 KEZ ZAMLANDI

Eskişehir’de geçen Aralık ayında iki kez zam uygulanarak 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satılan ekmek, Nisan ayında 210 gramı 3 liraya ve son olarak yine geçtiğimiz Haziran ayında 200 gramlık ekmeğin fiyatı 4 liraya çıkartılmıştı. Asgari ücrete geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 54 oranında zam sonrası, işçiler zamlı yeni asgari ücretlerini daha alıp ceplerine koymadan bir çok üründe artışa gidildi, adeta iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başladı.

EKMEK YÜZDE 25 ZAMLANDI

Eskişehir'de faaliyet gösteren fırın işletmecilerinin isteği oldu. Sürekli artan maliyetler yüzünden zor durumda olduklarını belirten ve zararına ekmek satışı yaptıklarını ileri süren fırıncılar, zam talebinde bulundu. En son geçtiğimiz Haziran ayında zam alan fırıncıların talebi, Eskişehir Valiliği bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek, bağlı oldukları Ticaret Odasına sevk edildi. ETO’nun Aralık dönemi olağan meclis toplantısı, ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası’nın ekmek zammı ile ilgili talebi de görüşüldü. Ekmeğe zam talebi ETO üyeleri tarafından kabul edildi. Fırın işletmecilerinin geçtiğimiz günlerde talep ettiği, 200 gramı 4 lira olan ekmek 5 liraya, 250 gramı 5 lira olan ekmeğin fiyatı ise 6 liraya yükseltildi. Zamlı fiyatların ise 1 Ocak 2023 tarihi itibarı ile uygulanacağı belirtildi.

“ZAM İSTEMEKTE MECBUR KALDIK”

Ekmeğe zam yapmaya mecbur kaldıklarını ifade eden Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, “200 gramı halen 4 liradan satılan ekmek fiyatı fırıncıları kurtarmıyor. Ekmek temel gıda, olmazsa olmaz en asgariyi düşünerek ekmek zammı talep ediyoruz. Bizde insanız, işçi bulamıyoruz, maaşı az buluyorlar normal olarak. Ekmeğe zamları yansıtamıyoruz, bizim sorunlarımız çok. Bölgede birçok fırıncı dükkân kapattı ve kapatmak için bir ümit yılbaşını bekleyen fırıncılarda var. Kapatmak durumunda olan çok fırınımız var. Yüksek enflasyon nedeniyle pek çok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Artan maliyetler, Eskişehir'de ekmeğe tekrardan yansıdı. Fırıncı esnafının hammaddesine gün geçmiyor ki ay geçmiyor ki zam olmasın. Bu zamlar sürekli değişiyor. Fırıncının ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi yok” şeklinde konuştu.