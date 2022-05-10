Eskişehir’de festival sahnesi kurulumunda gerginlik

Eskişehir Valiliği tarafından duyurulan yasakla birlikte 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest de iptal edildi. Festival sorumluları yürütmeyi durdurmak için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Karar çıkmadan festival sahnesini kurmak isteyen festival çalışanları ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de açık alanlarda yapılması planlanan etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklanmasına rağmen, 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan ve şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest sahnesinin kurulumunda gerginlik yaşandı.

15 GÜN SÜRE İLE YASAK GETİRİLDİ

Eskişehir Valiliği dün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı duyuru ile şehirde açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. Eskişehir Valiliği'nin, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklama getirmesiyle birlikte 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan ve şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest de iptal edildi.

FESTİVAL SAHNESİNİ KURMAK İSTEDİLER

Eskişehir’de yapılacak olan Anadolu Fest’in iptal edilmesi siyasetçiler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Festivalin Organizasyon sorumlusu Serdar Can, İdare Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi. Yürütmeyi durdurma kararı bekleyen festival çalışanları, festivalin yapılacağı Aşağı Söğütönü Mahallesi’ndeki alana festival stantını kurmak istedi.

Bölge İdare Mahkemesi’nden olumlu sonuç beklediklerini ve olumlu bir sonuç çıkması halinde sahne kurulumu ve festival alanının düzenleme çalışmalarının yetişmeyeceğini belirten festival sorumluları festival alanına sahne stantını kurmak istedi. Ancak festival alanına gelen polisler sahneyi kuramayacaklarını söyledi.

Şu anda bir etkinlik yapmadıklarını, sadece sahne stantını kurduklarını, valiliğin getirmiş olduğu 15 günlük yasağı çiğnemediklerini belirten festival sorumluları sahneyi kurmakta ısrar etti.

Festival alanına gelen Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı festivalin yapılacağı alanın birinci sınıf tarım arazisi olduğunu öne sürerek festival sahnesini kuramayacaklarını ifade etti.

Emniyet güçleri ile festival sorumluları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.