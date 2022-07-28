Eskişehir’de kullanma suyuna yüzde 40 zam

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi ile ilgili değişiklik yapılması görüşüldü. Önceki toplantıda CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP'li bazı meclis üyeleri ve AKP'li meclis üyelerinin de oyuyla oy çokluğuyla reddedilen su zammı bu kez oy çokluğu ile geçti. Alınan kararla suya yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Kemal ATLAN

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ESKİ Genel Kurulu toplantılarının ikincisi gerçekleşti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında yapılan toplantıda, şebeke suyuna yapılması beklenen zam gündeme geldi.

SUYA YÜZDE 40 ZAM YAPILDI

2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi ile ilgili genel müdürlük yazısı oylandı, teklifin komisyonda görüşülmesi için verilen 10 dakikalık aranın ardından meclis toplantısına devam edildi. Yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğuyla şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı.

ARTAN ENERJİ MALİYETLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Su zammına AKP’li belediye mecis üyeleri red oyu kullandı. Karşı oy gerekçelerini açıklayan AKP Meclis Üyesi Murat Özcan, daha önceki toplantılarda gündeme gelen, enflasyon zammı olarak belirlenen bütün zamları oy birliğiyle geçirdiklerinin nadir olduğunu söyledi. ESKİ Genel Müdürü'nün zam gerekçesini açıkladığını, artan enerji maliyetlerini özellikle baz alarak ve SSK'da yapılan zamlardan dolayı ESKİ'nin zamma ihtiyacı olduğunu belirttiğini aktaran Özcan, “7-8 aydır ülkemizde dünyada olduğu gibi enerji artışlarında ciddi bir artış olmuştur. ESKİ'de bundan dolayı böyle bir zam kararı almış olabilir. Peki, biz neden oy çokluğuyla geçirdik? Ulaşım ve su sıkıntısında vatandaşlarımıza daha ılıman davranılması gerektiğini ifade ettik. Kasım ayı beklenmeden, bu 4 ay içerisindeki zammın farkını alabilmek adına böyle bir teklifle karşı karşıya kaldık. Bu akşamdan itibaren geçerli olacak bu zamla 100 liraya aldığı suyu 140 liraya alacak. Bunu keşke Kasım ayına bıraksaydık, enflasyon farkını vatandaşa anlatıp yapsaydık diye düşünüyoruz. Sudan para kazanan belediyemiz bu ikramı vatandaşımıza çok görmeseydi diye düşünerek oy çokluğu kararı aldık” dedi.

“ESKİ KAR ETMİYOR”

Toplantıda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Bu tartışmalar vesilesiyle bir noktayı aydınlatmak istiyorum. ESKİ’nin su satışından elde ettiği kardan bahsediyorsunuz, kar olmaz. Kamu hizmetinde haneye kazançtır. Kar ile kazanç arasında çok fark vardır. Ve de evet, bir miktar artı değer yapılan hizmetler karşısında artar ama bunlar ESKİ’nin mal varlığına, servetine ilave edilemez. Bunlar yeni hizmete harcanır. Yeni hizmetlerin finansmanı için kullanılan paralar. İkide bir söylenen belediyeye borç veriliyor hikâyesi… ESKİ zaten belediyenin. Yönetimi ayrı gibi gözükse de belediyenin bir parçasıdır. Zaten yapacağı yatırım olmasa ESKİ’nin her artı değeri belediye bütçesine ilave edilir. Onun için bir daha ESKİ karı demeyin, ESKİ kar etmiyor. Halka dönüş sağlayan hizmetlerdir. Kar sözcüğü çok yanlış. Kazanç sözcüğünü kullanırsanız çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

CHP’Lİ BAŞKAN RED OYU KULLANMIŞTI

Bir önceki ESKİ’nin olağanüstü toplantısında, CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sevinç, Ağapınar, Çavlum ve Kireç köylerinde su faturası tarifelerinde adaletsizlik olduğunu söyleyerek bunların düzeltilmesi için önerge vermişti. Önergesi kabul edilmeyen Başkan Kurt ve CHP'li meclis üyeleri Nihat Çuhadar, Murat Erginbaş ve AKP’li meclis üyelerinin ret oyu ile birlikte, şebeke suyuna yapılması planlanan yüzde 40'lık zam, 22'e 19 şeklinde oy çokluğuyla reddedilmişti. Son toplantıda Başkan Kurt, daha önce verdiği kırsal mahallelerde tarife ücretlerinin eşitlenmesi önergesi kabul edilmesi üzerine su zammına kabul oyu kullandı.

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