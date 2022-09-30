Eskişehir’de Masha Amini eylemi

Eskişehir'de DİSK, KESK, EBTO ve TMMOB, İran'da gözaltında uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden Masha Amini'nin ölümünü protesto etti. EBTO Genel Sekreteri Seçil Biçer, “İran halkının mücadelesini işçilerin, emekçilerin isyanı ve direnişiyle birleştirerek özgür bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

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İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen protestolara, Eskişehir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’den (TMMOB) destek geldi.

“YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI”

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini, hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Amini'nin ölümünün ardından bu ülkede başlayan protestolar, dünya geneline sirayet etti.

Protestolara Türkiye’den de çeşitli illerden katılım oldu. Eskişehir’de de DİSK, KESK, EBTO ve TMMOB üyelerinin katılımı ile protesto edildi. Eskişehirliler TMMOB, DİSK, KESK ve EBTO'nun çağrısıyla ‘İranlı kadınların, gençlerin, işçi ve emekçilerin birliği Molla rejimini yenecek! Yaşasın enternasyonal dayanışma!’ demek için İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezi önünde bir araya geldi.

Protesto eylemine, Eskişehir'de yaşayan çok sayıda İranlının katılımı dikkat çekti. Eyleme CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de destek verdi.

Protestoya katılanlar, ‘İranlı kadınların, gençlerin, işçi ve emekçilerin birliği Molla rejimini yenecek’ yazılı pankart ile ‘Yaşasın İran halkının iş, ekmek, özgürlük mücadelesi’, ‘Türkiye’den İran’a yaşasın kadın dayanışması’ yazılı dövizler açıldı. Eyleme katılanlardan bazıları üzerlerine Masha Amini’nin fotoğrafının bulunduğu tişörtler hiyerken bazı kadınlar ise elinde Masha Amini’nin fotoğrafını tuttu. Eylemde sık sık ‘Yaşasın kadın dayanışması’ sloganı atıldı.

“AHLAK POLİSİ KADINLARIN GİYİMİNİ KONTROL İÇİN ORTAYA ÇIKTI”

EBTO Genel Sekreteri Seçil Biçer yaptığı konuşmada, “İran'da ahlak polisi (Gaşte Erşad), 2006 yılında ana hedefi kadınların giyimini kontrol etmek olmak üzere ortaya çıktı. Ahlak polisinin sebep olduğu Mahsa Amini cinayeti; kadınlar üzerindeki baskının görünür olmasını ve ahlak devriyesi gibi zor aygıtlarının İslam Cumhuriyetinin tamamlayıcı sembollerinden biri olduğunu göstermiş oldu. Yaşanan ekonomik krizle beraber ekonomik baskı da İran'daki sistematik baskının bir unsuru haline geldi. Ekonomik ve siyasal kriz, kadın bedeni üzerindeki baskı ve tahakkümü ayyuka çıkardı” dedi.

“YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Bugün sokaklardaki İran halkının, tek çözümün siyasi yapının tamamen parçalanması olduğunu görmüş durumda olduğunu vurgulayan Biçer şunları söyledi:

“İşte bu geniş halk kesimlerinin birliği baskıcı molla rejiminin sonunu hazırlayacak olanın ta kendisidir. İran çok uzağımızda değil. Biz Türkiyeli halklar, işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar olarak bu baskı zihniyetini çok iyi tanıyoruz. Hakkımızı aramak, ‘yaşamak istiyoruz’ demek için sokağa çıktığımızda karşımıza dikilen polis şiddetinden, işkence ve tacizden biliyoruz. Grev yasaklarından tanıyoruz.

Gerici tarikatlar istedi diye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından biliyoruz bu zihniyeti. Yasaklanan konserlerden, tutuklanan gazetecilerden, sanatçılardan biliyoruz. Nefretin devlet eliyle büyütülmesinden tanıyoruz. Ve reddediyoruz bu karanlığı! Türkiye'den İran'a eşit, özgür, adil ve insanca bir yaşam için isyan ateşini büyütüyoruz.

Bugün İran'da bir kadın kendisine çizilen sınırları reddettiği için öldürüldü ve onun şahsında cisimleşen bu mücadele bizim de mücadelemizdir. Mahsa'nın katili gerici molla rejimidir. Ve biz dünyanın her yerindeki kadınlar olarak; gericiliğe, karanlığa, zorbalığa teslim olmayacağımızı buradan bir kere daha haykırıyoruz!”

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