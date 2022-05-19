Eskişehir’de öğrenci velilerini korkutan mesaj

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki Battalgazi Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerin velilerinin cep telefonlarına gönderilen mesaj panik yarattı. "Çocuğunuzu kişisel çıkarlarımız için kullanacağız. Bizi denemeyin. Kişisel bilgileriniz elimizde bulunmakta. Aşağıdaki açık hatlarımdan birini arayın, durumu konuşalım. Aksi halde çocuğunuzu unutun" ifadelerinin yer aldığı mesajı alan veliler okula koştu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de Battalgazi Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenci velilerine gönderilen tehdit içerikli mesaj endişe yarattı.

MESAJI ALAN OKULA KOŞTU

Battalgazi Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenci velilerinin cep telefolarına, “Merhaba. Çocuğunuzun okulunu bir süredir gözetliyoruz ve çocuğunuzu kişisel çıkarlarımız için kullanacağız. Bizi denemeyin. Kişisel bilgileriniz elimizde bulunmakta. Aşağıdaki açık hatlarımdan birini arayın, durumu konuşalım. Aksi halde çocuğunuzu unutun” ifadelerinin yer aldığı mesaj gönderildi.

Mesajı alan öğrenci velileri, endişe ve panik içerisinde ya okul idarecilerini aradı ya da okula giderek mesaj hakkında bilgi almaya çalıştı. Okul girişinde bir süre idareciler ile görüşmeyi bekleyen veliler, mesajın kim veya kimler tarafından gönderildiğinin bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi.

“TELEFON NUMARALARIMIZ OKUL İDARESİNDE MEVCUT”

Cep telefonlarına gelen mesaj ile büyük panik yaşadıklarını ifade eden öğrenci velileri, mesaj gönderilen öğrencilerin aynı sınıfta eğitim gördüklerini söyledi.

Mesajla birlikte hem kendilerinin hem de çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu belirten veliler, “Çocuklarımız aynı sınıfta öğrenim görüyor. Bizlerin cep telefon numaralarını nereden ya da kimden aldılar, bilmiyoruz. Bir gün önce telefonlarımıza bizleri çocuklarımız ile tehdit eden mesaj gönderildi. Hepimiz şoktayız. Telefon numaralarımız okul idaresinde mevcut. Onların da hiçbir şeyden haberi yok. Durumu polise bildirdik. Bu olayın bir an önce aydınlatılmasını, yaşadığımız korkunun sona ermesini ayrıca biz ve çocuklarımıza bu korkuyu yaşatanların bulunarak cezalandırılmalarını istiyoruz” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

EMNİYETE DE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Okul yetkililerinden gerekli açıklamaları alamayan veliler daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne giderek mesajı atanın tespit edilmesini ve cezalandırılmasını talep etti.

Okulun 7’nci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin tüm velilere gönderilen aynı mesaj Emniyeti de harekete geçirerek konu hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

“VELİLERİ DE EĞİTİM CAMİASINI DA ENDİŞELENDİRDİ”

Battalgazi Ortaokulu 7’nci sınıf öğrenci velilerine gönderilen tehdit içerikli mesaj öğrencilerle birlikte eğitim sendikalarını da tedirgin etti. Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, Battalgazi ortaokulu velilerine gönderilen öğrenciler ile ilgili tehdit içeren mesajların, veliler ve tüm eğitim camiasını endişelendirdiğini ve kaygılandırdığını söyledi.

Yurtman, “Bunu yapanlar bu cesareti ve veli, öğrenci bilgilerini nereden almaktadır? Bir eğitim kenti olan Eskişehir’in son zamanlarda sıklıkla bu türden skandal haberlerle gündeme gelmesi eğitimciler olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Eğitim-İş sendikası olarak uzun süredir Eskişehir’de eğitimin iyi yönetilmediğini, güvenlik açığının bulunduğunu dile getiriyoruz. Maalesef yaşananlar bizi haklı çıkarmaktadır. Yaşanan olayın derhal çözülmesi, suçluların cezalandırılması ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.