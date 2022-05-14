Eskişehir’de yasaklanan festivalin organizatörü AKP’li çıktı

Eskişehir'de 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest, Eskişehir Valiliği'nin 15 günlük açık hava etkinliklerine getirilen yasak nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen festival organizatörü Serdar Can'ın AKP üyesi olduğu öğrenildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de iptal edilen ve terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen Anadolu Fest festival organizatörü Serdar Can’ın 2005 yılından beri AKP’ye üye olduğu ortaya çıktı.

YASAK NEDENİYLE FESTİVAL İPTAL EDİLMİŞTİ

Eskişehir Valiliğinin almış olduğu açık alanlarda yapılacak etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklanması kararı ile Eskişehir’de 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest festivali de iptal edilmişti.

Yasaklama kararı siyaset, sanat camiası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken Anadolu Fest yetkilileri yasağı yargıya taşımıştı.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi dün akşam saatlerinde yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Valinin aldığı, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklama kararı birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanırken kararı olumlu bulanlar ve Valiye destek verenler de olmuştu.

ORGANİZATÖRÜN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Eskişehir’de 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest festivalini valinin kararı ile iptal edilmesi Eskişehir’de birçok grubu da karşı karşıya getirdi.

Özellikle iktidara yakın olan gruplar festivalin yasaklanmasını olumlu bulurken muhalefet partileri ve öğrenciler ise festivalin iptal edilmesine tepki göstermişti. Bazı yayın organlarında Anadolu Fest organizatörlerinden Serdar Can’ın terör örgütü üyesi olduğu ve birçok suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edilmişti.

Serdar Can hakkında, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma’, ‘Toplantı-yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma’, ‘Basit tehdit, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, ‘Manevi veya mali haklara tecavüz’ suçlarından İstanbul ilinde 2015 yılında yakalanması sağlanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, öte yandan ‘Trafik güvenliğini alkollü araç kullanmaktan tehlikeye sokma’, ‘Kişiyi tehdit etmek sureti ile hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından da olay kayıtlarının bulunduğu, 2015 yılı içerisinde de DHKP-C terör örgütünün İstanbul ili yapılanmasında yer aldığı iddiaları yer almıştı.

AKP ÜYESİ ÇIKTI

DHKP-C terör örgütünün İstanbul ili yapılanmasında yer aldığı iddialarında bulunulan Anadolu Fest organizatörü Serdar Can’ın Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Kağıthane Teşkilatının 2005/1 dönem üyesi olduğu ve halen AKP’nin aktif üyesi olduğu öğrenildi.

HALKEVİ’NİN 15 GÜNLÜK YASAK KARARINA İTİRAZI DA KABUL EDİLMEDİ

Eskişehir Halkevi'nin, valilik tarafından alınan 15 gün süreyle açık alanlardaki tüm etkinlikleri yasaklama kararına ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptal talepli müracaatı da reddedildi. Anadolu Fest festival sorumlularının karara itiraz için müracaat ettikleri Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından red kararı verilmesinin ardından halkevi yetkililerinin de yasaklama kararına itiraz da bulundukları Eskişehir 2. İdare Mahkemesi de red kararı verdi.

Mahkemenin verdiği karar, ‘Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı mola tesislerinin yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması’ gerekçesine dayandırıldı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE”

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’ne Valilik avukatlarının verdiği savunmada, yasaklamanın nedeni olarak olası terör saldırısı olabileceği öne sürüldü. Valilik avukatları mahkemeye verdikleri savunmada şu ifadelere yer verdi:

*DEAŞ, PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda ülkemiz genelinde ses getirecek eylem hazırlığı içinde bulundukları, DEAŞ terör örgütü ile ilgili istihbari bilgi bulunduğu, Emniyet teşkilatının sunduğu bilgi ve belgelerin dava konusu işlemin sebep unsurunu oluşturmak için yeterli ve kuvvetli olduğunun değerlendirildiği ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike olarak görüldüğü, Anadolu Fest Müzik Festivalinin yapılacağı mola tesislerinin yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması, benzer etkinlikler planlanırken gelişigüzel yer seçimi yapılması, gerekli izinlerin son günlere bırakılması, daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde mevzuat kapsamında suç sayılan birçok fiilin tespit edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulmadan etkinlik planlandığı, 20/04/2022 tarihinde Bursa’da yapılan saldırıyı üstlenen şahısların halen yakalanmadığı göz önünde bulundurulduğunda düzenlenmek istenen etkinliğin risk taşıdığı belirtilerek yürütmenin durdurulması isteminin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

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