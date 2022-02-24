Eskişehir’de yerel üretim kuyruğu!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, Eskişehir kent merkezi ile kırsal ilçelerde dağıttığı tohumlara kent merkezindeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Üretici Marketlerde çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen tohum dağıtımlarında vatandaşlar, yağmura rağmen metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ‘bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır’ sloganıyla Yerel Tohum Merkezinde üretilen yerel tohumlar, şehirde, ilçelerde ve online başvuru ile Türkiye'nin dört bir yanında dağıtılmasına başlandı. Yerel tohumdan almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

YEREL TOHUMA İLGİ FAZLA

Hibrit tohumların aksine sonraki yıllarda da tohumluk olarak ayrılabilen ve Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak çoğaltılan yerel tohumların arasında biber, domates, kabak, mısır, hıyar, kavun, fasulye türleri yer alıyor. Yerel tohum alan emekli memur Yüksel Aktaş, “Bahçemde yetiştirmek üzere belediyemizin dağıttığı tohumlardan aldık. Bu destekten çok memnunuz. Yaptığı hizmetlerden dolayı başkanımız Yılmaz Hocamıza çok teşekkür ederiz” dedi.

ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı yerel tohumlardan almak için gelen bir başka Eskişehirli, “Zamanında bilinçsizlikle reddettiğimiz ve yok olmaya başlayan tohumlarımızı şimdi Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve ekibi çoğaltarak yıllardır bizlere ücretsiz olarak dağıtıyor. Ülkemizin tohumlarına sahip çıkılması beni çok duygulandırıyor, gerçek Türkiye'nin Eskişehir olduğunu düşünüyorum” ifadeleriyle düzenlenen tohum takas günleri etkinliğinin önemini vurguladı.

ÜRETMEYE VE ÇOĞALTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye'nin dört bir yanından 10 bin vatandaşın yerel tohum almak için online başvuruda bulunduğunu açıklayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Kent merkezinde yüzlerce hemşehrimiz Üretici Marketlerimize tohum almaya geldi. Kırsal ilçelerimizde de belirlediğimiz günlerde dağıtımlarımız sürüyor. Yerel tohumların ülkemizde yaygınlaşması hem tarımda dışa bağımlılığı gidermek için hem de vatandaşlarımızın ürettiği ürünlerden tohumluk ayırarak sonraki yıllarda tohum veya fide masraflarını azaltması açısından oldukça önemli. Belediyemizde kurduğumuz Yerel Tohum Üretim Merkezimizde, ülkemizin çok kıymetli yerel tohumlarını üretmeye ve çoğaltmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan tohumlardan elde ettikleri ürünlerden sonraki yıllar için de tohum ayırmaları ve yakınlarına da bu tohumları dağıtmalarını rica ediyorum. Böylelikle başlattığımız proje her yıl daha da büyüyerek devam etmiş olur” şeklinde konuştu.

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