Eskişehir’de ‘zorunlu din dersi’ protestosu

Zorunlu din derslerinin kaldırılması amacıyla Eskişehir Ulus Meydanı'nda eylem yapıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Kamer Ali Durur, "Biliyoruz ki bu karara dur demez isek, bu karar tavsiye kararı olarak kalmayacak, ilk fırsatta hayata geçirilecek ve devamı getirilecektir" dedi.

Kemal ATLAN

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20. Milli Eğitim Şûrası'nda 4-6 yaş grubu çocukların eğitimine din eğitimi eklenmesi Eskişehir’de tepki ile karşılandı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen eylemde, zorunlu din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması istendi.

“ZORUNLU DİN DERSLERİ KALDIRILSIN”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı öncülüğünde, Hoşnudiye Mahallesi Ulus Meydanı’nda düzenlenen eyleme, Eğitim Sen, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği, SES gibi sivil toplum kuruluşları destek verirken eyleme CHP’li Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eylemde, ‘Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Okul öncesi din dayatması kabul edilemez’ pankartı ile ‘Unutmadık, unutmayacağız’, ‘Laik ve demokrat eğitim’, ”Zorunlu din dersleri kaldırılsın’ yazılı dövizler açıldı. Eyleme katılanlar, ‘Şura kararı geri çekilsin’, ‘Diyanete değil eğitime bütçe’ şeklinde sloganlar attı.

“TARİKATLAR VE CEMAATLER KAPATILMALIDIR”

Her gün inançların ayrıştığı ve eğitim hayatının üzerine birçok baskıların oluştuğu günlerde olunduğunu ifade eden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Kamer Ali Durur, eşit yurttaşlık temelinde özgür bir toplum için demokratik, laik ve bilimsel eğitim istediklerini söyledi.

Toplumu inançları yüzünden birbirine düşmanlaştırarak, tüm toplumlar karşı karşıya getirilerek; işlenen suçlar meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten Durur, şu ifadeleri kullandı;

*Eğitimin amacı; bireyin kendi yeteneklerini keşfedip bunu geliştirmesini sağlamaktır. Hükümetlerin görevi ise çocuklarımıza düşünmeyi, sorgulamayı öğretmek ve kendine güvenen bireyler yetiştirmektir.

*Ancak, ülkemizde eğitim kurumları, tamamen tarikatlar ve cemaatler gölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın isteklerine teslim edilmiş durumdadır.

*İnsanların yaşam tarzlarına, özgürce inanmalarına veya inanmamalarına, bilimsel düşünceye sürekli saldırı halinde olan tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır.

*Tüm okullarda zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Dindar ve kindar bir nesil yetiştirmekten vazgeçilmelidir.

“4-6 YAŞ ÇOCUĞUNA DİN DERSİ VERMEK, İNSAN HAKLARINA AYKIRI”

12 Eylül dönemi ile başlayan din dersi dayatmasına, 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte zorunlu din derslerinin eklendiğini vurgulayan Durur, birçok okulun imam hatip okullarına dönüştürüldüğünü söyledi. Bardağı taşıran son damlanın ise; 20. Milli Eğitim Şura'sının zorunlu din derslerini ana sınıflarına kadar indiren tavsiye kararı olduğunu ifade eden Durur şöyle konuştu:,

* Biliyoruz ki bu karara dur demez isek, bu karar tavsiye kararı olarak kalmayacak, ilk fırsatta hayata geçirilecek ve devamı getirilecektir.

* 4-6 yaş çocuğuna din dersi vermek, somut düşünme aşamasında olan çocuğun dünyasını soyut kavramlar ile alt üst etmektir ve insan haklarına aykırıdır.

* Bu tavsiye kararı, 4-6 yaş çocuğunun gelişim düzeyine, Evrensel Çocuk Hakları'na uygun olmadığı gibi laikliğe de aykırıdır.

* Çocuklar kimsenin siyasi malzemesi değildir. Çocuklar bu toplumun özneleri ve geleceğidir.

* Devletin görevi çocuklara bir dini dayatmak değil, bütün inançlara eşit mesafede durarak din ve inanç özgürlüğünü sağlamak, eşit yurttaşlık ilkesini kayıtsız şartsız uygulamaktır.

* Tekçi, ayrımcı, dayatmacı uygulama ve politikalar, toplumsal barışı, halkların bir arada yaşamasını zorlaştırır.

* Din temelli ideolojik tekçilik zoru, zorbalığı ve ayrımcılığı getirir.

* Eğitim sisteminin dinselleştirilmesi sadece Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı üyelerinin sorunu değil, bu ülkede inanan, inanmayan, farklı inançlardan olan her kesimin sorunudur.

* Millî Eğitim Şûrası kararını geri çektireceğiz!

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