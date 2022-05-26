Esnaf, Akşener’e böyle dert yandı: Çok sıkıntıdayız, zor durumdayız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kocaeli Çayırova'da esnafı ziyaret etti. Telefon aksesuarları satan bir esnaf Akşener'e zincir marketlerde gıda dışında bir çok ürünün daha satılmasını ve bunun işlerini olumsuz etkilediklerinden dert yandı. Akşener, esnafa "İşleriniz nasıl?" diye sordu. Esnaf, Akşener'e "Çok sıkıntıdayız, zor durumdayız" sözleriyle yanıt verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde esnafı ziyaret etti. Esnaf, çok sıkıntıda olduğunu söyleyerek Akşener’e dert yandı.

“ÇOK SIKINTIDAYIZ, HER ŞEY DOLARA BAĞLI”

Esnaf ziyaretleri kapsamında bir telefon aksesuarları satan dükkanı ziyaret eden Akşener, esnafa “İşleriniz nasıl?” diye sordu.

Esnaf, Akşener’e “Çok sıkıntıdayız. Her şey dolara bağlı. Bugün, 300 liraya sattığım ekranı akşam müşteriye 400 lira demek zorunda kalıyorum. Kiramızı ödeyemiyoruz. Eşimin, çocuklarımın maaşlarıyla geçinmeye çalışıyoruz.

Pandemide 6 ay kapalı kaldık ve kiramızı ödedik. Marketler zincirine hiç dokunulmadı. Gıda satılacak denilen yerlerde her türlü şey satılıyor.

Bunu dile getirin. Bu insanların duası size yeter. 50 yıllık Çayırovalıyım. 4 çocuğum var. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Komşularım da zor durumda.” diye konuştu.

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