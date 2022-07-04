Esnaf böyle dert yandı: Kıyafet, gıda almak lüks oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu. Davutoğlu'na, eski zamanları mumla aradıklarını anlatan bir esnaf, "Kıyafet almak, gıda almak lüks oldu. Bu ülkeyi bitirdiler" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Yunus Emre Çarşısı’na giderek esnaf ziyaretinde bulundu. Davutoğlu’na sorunlarını anlatan esnaf, geçinememekten ve asgari ücrete yapılan zamdan yakındı.

“BU ÜLKEYİ BİTİRDİLER”

Davutoğlu’na yüksek elektrik faturasından dert yanan bir esnaf, “Benim 300 lira gelen elektrik faturam şu an 1500 lira. Devlet ülkeyi yönetemiyor. Çok yüksek bir enflasyon var. Ben 5 eleman çalıştırıyorum. 5 elemanın bana maliyeti en az 20 bin lira. Asgari ücreti 5 bin 500 lira yaparak bana ekstra bir maliyet yükleniyor. Sizin zamanınızı biz mumla arıyoruz. Ne kadar güzel yıllarmış. Eskiden araba, ev alabiliyorduk. Şu an ev, arabayı geçtik, kıyafet almak, gıda almak lüks oldu. Bu ülkeyi bitirdiler.” dedi.

“ESNAF DA ZOR DURUMDA”

Giyim ürünleri satan başka bir esnaf da şu şekilde dert yandı:

“Sigorta primleri çok yükseldi. Bin 640’tan, 2 bin 200’e çıktı. Asgari ücrete zam veriyorsun ama esnaf da zor durumda.”

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