Esnaf ekonomiyi böyle özetledi: Bir dürümü iki kişi yiyor

İYİ Parti Lideri Meral Akşener Ankara Yenimahalle'de esnafın dertlerini dinledi. Bir kebapçı esnafı, “Vatandaşlar bir dürüm alıp iki tabağa koyduruyor. Bölüşüp yiyorlar’’ sözleriyle yaşanan ekonomik sıkıntıyı anlattı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

İYİ Parti Lideri Meral Akşener Ankara Yenimahalle’de esnafın dertlerini dinledi. Bir kebapçı esnafı, “Vatandaşlar bir dürüm alıp iki tabağa koyduruyor. Bölüşüp yiyorlar. Bir tas çorba veya bir lahmacun ile günü geçirmeye çalışıyorlar” dedi.

Tatlı satan bir başka esnaf da “Vatandaş aç. İnsanlar önce karnını doyuracak ki sonra tatlı yiyecekler. İşler çok kötü” diyerek derdini anlattı. Ayakkabıcı ve zücaciyeci de ‘'İş yok'' diye yakındı.

“MASRAF AĞIR, HAYAT PAHALI”

Kebap satan lokantada ‘İşler nasıl?’ diye soran Akşener’e esnaf, “Masraflar ağır, hayat pahalı. Buranın dönmesi için günde 200-300 müşteriye ihtiyaç var. En fazla 100 kişi geliyor” dedi. Bir esnaf ise “Biz 30 yıldır Yenimahalle’deyiz, çok kriz atlattı ama şimdi aldığımızı ertesi gün yerine koyamıyoruz” cevabını verdi.

Bir diğer esnaf da, “İşler çok düştü. Bugün toplam 10 müşteri geldi. Sadece dürüm satıyoruz. İnsanlar bir dürüm alıp, ikiye bölüp yiyor. Dükkanın kirası 5 bin lira, evim de kira. Elektrik faturası 1500 lira geliyor. Kredi borcum, mal borcum hepsi var. Gün geçtikçe kötüye gidiyoruz'' dedi. Tatlıcılar da Akşener'e, ‘'Geçen yıl 170-180 TL’ye aldığımız şeker 1200 TL. Geçen ay 220 TL olan fıstık 400 TL. Bayram hareketliliği yok. Durumumuz çok kötü'' diye dert yandı.