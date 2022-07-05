Esnaf isyanda: Felaket durumdayız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, gerçek enflasyonun yüzde 300 olduğunu belirterek, "Felaket durumdayız" dedi. Başka bir esnaf da yüksek elektrik faturalarına isyan ederek, "Bana 5-6 bin elektrik faturası geliyor. Bu gün, 1 ay gecikti diye bana elektrik kesme ihbarnamesi geldi. Yeter! Bıktık bu hükümetten" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara’nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

“FELAKET DURUMDAYIZ”

Bir esnaf, Akşener’e yüksek enflasyondan dert yanarak şu ifadeleri kullandı:

*Türkiye’de enflasyon yüzde 300. Bakın pazar orada. Eylül 2020 fiyatlarıyla bugünkü fiyatları karşılaştırın. Gerçek enflasyon yüzde 300. Ama böyle bir ülkede yaşıyoruz, baskılanmış bir ülkede.

*TÜİK’in gösterdiği enflasyon yüzde 79. Neden? Memura, işçiye, emekliye bu fiyat üzerinden zam verecek. Bakın ben 3 bin 400 lira emekli maaşı alıyordum. Şimdiki zamla 4 bin 600 lira oldu.

*Toplu konut bölgesinde, Eryaman’da oturuyorum. Bin lira kira ödüyordum, ev sahibim 4 bin lira kira istiyor. Şimdi 600 lirayla gaz, elektrik, su, ulaşım, yeme, içme… Felaket durumdayız. Bu yapılan zammında karşılığı yok zaten.

“ÇARŞIDA, PAZARDA İŞTE BÖYLE HİSSEDİLİYOR…”

Akşener, esnafla yaşadığı diyalogu , “TÜİK, enflasyonun %78,6 olduğunu iddia etse de; Gerçek enflasyonun acı faturası; Ankaralı esnaflarımızın dükkânlarında, çarşıda, pazarda işte böyle hissediliyor…” notuyla paylaştı.

“YETER! BIKTIK BU HÜKÜMETTEN”

Akşener’e bir başka esnaf da elektrik faturalarından dert yandı. 6 bin lira elektrik faturasını ödeyemediği için kesme ihbarnamesi gönderildiğini belirten Esnaf, şunları söyledi;

“Bana 5-6 bin elektrik faturası geliyor. Ve ben sadece elektrik parasına, kiraya çalışıyorum. Kira artışlarının ucu bucağı yok. Ben kiramı mı ödeyeyim, elektrik paramı mı ödeyeyim, personelimin maaşını mı ödeyeyim, Evime ekmek mi götüreyim? Bu gün, 1 ay gecikti diye bana elektrik kesme ihbarnamesi geldi. Ben ne yapabilirim söyler misiniz? Ben nasıl yetiştireceğim. Yeter! Bıktık bu hükümetten. ‘En ufak bir ekonomik sorun yok’ deniliyor. Nasıl yok başkanım. Bu uzayda mı yaşıyor?

“BU ADALETSİZ DÜZENİN DEĞİŞMESİNE, AZ KALDI”

Akşener, yaşadığı diyaloğu şu ifadelerle paylaştı:

“Milletimiz bıktı, bunaldı, sıkıldı…Tunalı’da siftahsız günüyle, 5 gün sonra kesilecek elektriğiyle bir başına kalan esnafımız; “Evime ekmek mi götüreyim? Elektrik faturamı mı ödeyeyim? Hangi birine yetişeyim?” diye isyan ediyor. Bu adaletsiz düzenin değişmesine, az kaldı!”

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