Esnafın derdi: Yağ, mazot ve elektrik

Her gün artan zamlar vatandaşın cebini yakarken esnafın da girdi maliyetlerinin 2-3 katına çıkmasına neden oluyor. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’ya derdini anlatan Manisalı bir esnaf, 600 lira gelen elektrik faturasının 1700 liraya kadar yükselmesinden şikayet etti.

İlker KILIÇASLAN

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Son bir yıl içerisinde artan enerji fiyatları, zamlanan gıda ürünleri ve kur farkının yanı sıra son günlerdir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, hem vatandaşın hem de esnafın cebini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Manisa'ya bir dizi ziyaretler için gelen CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ekonomik anlamda son aylarda yaşanan olumsuzlukları yerinde dinlemek amacıyla esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Partisinin Manisa'daki yöneticileri ile gerçekleştirilen ziyarette esnaf, elektrikten ayçiçek yağına, mazottan gıda ürünlerindeki artışa kadar gelen yüksek zamlardan şikayet etti.

TABLDOT 25 LİRADAN 35 LİRAYA YÜKSELECEK

Esnaf ziyaretlerinde tabldot lokantasına giren CHP'li Yıldırım, özellikle son günlerde fiyatı artan ayçiçek yağının esnafa nasıl olumsuz yansıdığını dinledi.

Yaşanan ayçiçek yağı sıkıntısı sebebiyle 25 lira olan tabldotu önümüzdeki günlerde 35 liraya yükselteceğini ifade eden esnaf şöyle konuştu: “2 ay öncesine kadar 12 liraya sattığım tabldotu şimdi 25 liraya satıyorum. Ancak yaşanan ayçiçek yağı sıkıntısı ve fiyatının yüksek olması sebebiyle önümüzdeki günlerde tabldotun fiyatını 35 liraya yükseltmek zorunda kalacağım. Savaşa bahane buluyorlar ama savaşla alakası yok. Kendi ülkemizde yağımızı, ürünlerimizi bulamıyoruz.”

“BEN GAZETECİLİK MEZUNUYUM, MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM”

CHP'li Kaya'nın ziyaret ettiği bir çiğköfteci ise sıkıntısını şu cümlelerle dile getirdi: “Sattığım fiyat aynı ama aldığım fiyatlar hep artıyor. İki tane motorum var, benzin fiyatı artıyor sürekli. Hep kendi cebimden yiyorum. Ama diyorum elbet yarın daha güzel olacak.

Bugünler geçecek diye diye kendimizi avutuyor muyuz yoksa öyle mi olacak bilmiyorum. Ben gazetecilik mezunuyum, mesleğimi yapamıyorum. Her zaman çifköftecilik yapacak değilim. İnşallah bir gün mesleğimi yaparım”

“İNDİRİM DİYE BİRŞEY YOK”

Ziyarette mazottan ve elektrik faturasından dert yanan bir esnaf ise şu ifadelere yer verdi: “2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lirayken 408 litre mazot alınabiliyordu. Şimdi 2022 yılında asgari ücret 4 bin 250 lira ve 210-215 litre mazot alınabiliyor.

Asgari ücrete yapılan zam uçtu gitti. Mazotun yarısından fazlası gitti. Her şeyimiz mazotla. Mal almaya gidiyoruz. Çocuğumuzu ve ailemizi götürüyoruz. Araçsız bir şey olmuyor. Bana geçen yıl bu zamanlarda 680-700 lira arası elektrik faturası geliyordu. Şimdi 1675 lira elektrik faturası geldi. Geçtiğimiz yaz aylarında 1780 lira elektrik faturası geliyordu, şimdi önümüzdeki yaz aylarında demek ki bana 5 bin lira elektrik faturası gelecek. Neyin indirimi. İndirim diye bir şey yok.”

İYİ PARTİ'DEN AKP’YE GEÇEN MİLLETVEKİLİNE SİTEM ETTİ

CHP'li Kaya'nın ziyaret ettiği başka bir esnaf ise İYİ Parti'den milletvekili seçildikten kısa bir süre sonra AKP'ye geçen AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal'a sitem ederek şöyle konuştu: “Burada Meral hanıma oy attım, çıkarttığı milletvekili üç gün sonra AK Partiye gitti ve ben buna hakkımı helal etmiyorum. Ben senin AK Parti'ye gitmen için oy atmadım. Ben sana bu partidesin diye oy attım. Ben parti gözetmiyorum karşımda dürüst bir insan olmasını istiyorum.”

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