Esnafın ‘şeker’ isyanı: Sokaklara ineceğiz

Malatya’da unlu mamuller işletmecileri şekerdeki artan fiyatlara ve şekerin 5’er kiloluk torbalarda satılmasına isyan etti. Tatlı ve şekerleme imalatının durma noktasına geldiğini ifade eden esnaf, “Biz tatlı ve şekerleme imalatçıları olarak çok zor şartlarda çalışmaya çalışıyoruz. İmalatçılar olarak şeker talebimizin direkt şeker fabrikasından temin edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'da unlu mamuller işletmecileri artan şeker fiyatlarına tepki göstermek amacıyla merkez Soykan Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Şekere ulaşmada zorluk çektiklerini belirten esnaf şekerin torbasının 750 liraya yükselmesinden dolayı ilerleyen günlerde imalatın durma noktasına geleceğini kaydettiler.

“TALEBİMİZ KARŞILANMADIĞI TAKDİRDE SOKAKLARA İNECEĞİZ”

Şeker fiyatlarındaki fahiş fiyatları protesto eden esnaf, yetkililerin bir an evvel duruma el atmalarını istedi. Esnaf adına konuşan Serdar Turgut,

“En kötü devlet devletsizlikten daha iyidir. Bu zor günlerde devletimizin yanındayız fakat maalesef yanlış politikalar fırsatçıların önünü açıyor. Biz tatlı ve şekerleme imalatçıları olarak çok zor şartlarda çalışmaya çalışıyoruz.

Devletini, milletini, bayrağını seven her birey üretici olmak zorundadır. Üreticiler imkân olmasına rağmen maalesef problemler ve sıkıntılar yaşıyoruz. Biz imalatçı esnaflar olarak şeker talebimizin direkt şeker fabrikasından temin edilmesini talep ediyoruz. Arada bulunan aracıları reddedip kabul etmiyoruz, inanıyoruz ki devlet başkanımızın da bu çifte standarttan haber yoktur.

Buradan devlet başkanımıza devletimizin yöneticileri ne sesleniyoruz ve haykırıyoruz, devletini seven devleti için üreten biz imalatçılar zorluk yaşıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini siz kıymetli yöneticilerimizden talep ediyoruz.

Talebimiz karşılanmadığı takdirde tekrar sokaklara ineceğiz ve mağduriyet giderilene kadar sokakları terk etmeyeceğiz” diye konuştu.

“ŞEKER FABRİKADA 260 DIŞARIDA 750 TL”

Açıklamanın ardından söz alan bir tatlı dükkanı işletmecisi “Şekerin torbası fabrikada 260 TL dışarıda 750 TL arada 500 lira fark var. Peki, aradaki bu para nereye gidiyor? Eğer şeker fabrikası bize 750 liradan veriyorsa, para devletimize gitsin. Ama aradaki rantçılar, bu yaptığı olmaz. Bakın ölüm var, herkes hesap verecek. Burada yetimin, öksüzün, hastanın herkesin hakkı var” dedi.

“ŞEKERİ 5 KİLO 5 KİLO TOPLUYORUZ”

Bir tatlı dükkanı işletmecisi ise “Biz imalatçı olduğumuz için market market geziyoruz ki şeker bulabilelim. 5 kilo 5 kilo şeker topluyoruz. Biz nasıl dükkânımızı çekip çevireceğiz? Bu şekilde olursa biz imalatlarımızı kapatacağız. Üretimi durduracağız. Biz bu maliyetlerin altından kalkamıyoruz ve artan bu fiyatlar nedeniyle pahalılık halka yansıyor” ifadelerini kullandı.

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