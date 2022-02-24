Esnaftan Kılıçdaroğlu’na: Yıllarca AKP’ye oy verdim bundan sonra vermeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. 63 yaşında hala çalışmak zorunda kaldığını söyleyen bir esnaf; “63 yaşındayım emekli olamadım. Yıllarca AKP’ye oy verdim bundan sonra vermeyeceğim” diye konuştu. Esnaf özellikle elektrik ve doğalgaz zamlarından şikayet etti.

Selami AYDIN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile görüşmek ve CHP'li belediyelerin proje açılışlarını gerçekleştirmek üzere Denizli'ye geldi. Güne esnaf ziyaretleri ile başlayan Kılıçdaroğlu, İstasyon Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafların dertlerini dinledi.

“YÜKÜMÜZ ÇOK AĞIRLAŞTI”

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği 25 yıllık esnaf Mevlüt Eskin son dönemde gelen zamlardan sonra esnafın yükünün arttığını söyledi.

Eskin; “Doğalgaz ve elektrik büyük bir yük oldu. Aklınıza hangi kalem geliyorsa yükümüz ağırlaştı. Bunun bir çözümü, kurtuluşu olması lazım” diye konuştu Kılıçdaroğlu ise; “Çözümü var. Sandık gelecek hep beraber birinci adımı atacağız” yanıtını verdi.



“BUNDAN SONRA OY VERMEM”

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği giyim mağazasını çalıştıran Mehmet Ali Kalfa; “63 yaşındayım, hala çalışıyorum. Emekli olamadım. Yıllardır da AKP'ye oy verdim. Bundan sonra oy vermeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu tokalaşarak uğurlayan Kalfa bu sırada; “İnşallah bundan sonra bu el de oy vermeyecek” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ise; “Bu en önemli karar. Çünkü Türkiye'nin gidişini görüyorsunuz. Aynı endişeleri taşıyoruz. Türkiye'nin düzelmesinin yolu sandıktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Üye kaydının silinmemesinden şikayet eden Kalfa'ya “Onu biliyorum ama önemli değil. Önemli olan sizin vereceğiniz karar. Vicdanınızın sesini dinleyip oy kullanırsanız bu bizim için önemli. Oy vermek sadece bugün için değil geleceğimiz için de önemli” yanıtını verdi.

“ATLET ALAMIYORLAR”

İç çamaşırı satan bir esnaf Kılıçdaroğlu'na; “Çok sıkıntı var. Adam atlet bile alamıyor” diye dert yandı. Dükkan içindeki ışıkların bir kısının sönük olduğunu fark eden Kılıçdaroğlu bu konuyu sorunca ise esnaf; “1,5 aydır sönük. Müşteri gelince açıyoruz. Onlar da açma evde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz diyorlar. Elektrik faturaları yükümüzü ağırlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği esnaf lokantası işletmecisi ise elektrik ve doğalgaz zamlarından şikayet etti. Maliyetlerin daha da ağırlaştığını söyleyen esnaf, ziyarette Kılıçdaroğlu'na yöresel şal hediye etti.

Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti sırasında önü sık sık atanamayan öğretmenler tarafından kesildi. Atanamayan bir matematik öğretmeni, “Atamamızı istiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Atama yapmak zorundalar, gerçekten çok zor durumdayız” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu eğitimin önemine değinerek; “Sizlerin her zaman sesi oldum bundan sonra da olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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