Abone Ol

Etkili olan sağanak dereleri taşırdı

Sivas’ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Yayınlanma: 18:52 - 13 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Celali köyünde etkisini gösteren yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi.

Sağanak yağış ile köyün içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu birçok yol ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Sel suları nedeniyle köyde çamur birikintileri oluştu. Sel felaketinde yaralanan olmazken, tarım arazileri selde büyük zarar gördü. İHA

Selde hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi İlginizi Çekebilir Selde hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi Ankara'daki selde bir kişi daha hayatını kaybetti! Meteoroloji yine uyardı İlginizi Çekebilir Ankara'daki selde bir kişi daha hayatını kaybetti! Meteoroloji yine uyardı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster