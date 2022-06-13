Ev sahibi, evden çıkmayan kiracısını öldürdü

Türkiye'de büyük bir sorun haline gelen kira fiyatları bu kez faciaya neden oldu. İstanbul'da bir ev sahibi, kira tartışması sonrası evden çıkmayan kiracısını öldürdü.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hamza C. ile kiracısı Şenel Tombul (55) arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., kiracısı Tombul'u göğsünden 2 kez vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAĞITHANE POLİSİ KATİL ZANLISINI YAKALADI

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza C.'yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Hamza C. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs ilk ifadesinde, Şenel Tombul'un kiracısı olduğunu aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul'u vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. İHA

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