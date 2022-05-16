Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Dolandırıcılar şimdi de bu yöntemi buldu

İnternet üzerinden prefabrik ev ilanları aracılığı ile önden paranın bir kısmını alıp 30 kişiyi yaklaşık 500 bin TL dolandıran 2 şüpheli, Denizli merkezli Ankara’da düzenlenen operasyonda yakalandı.

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Denizli'de “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunun önlenmesi amacıyla ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, internet üzerinde bulunan prefabrik ev ilanları aracılığı ile prefabrik ev yapılması konusunda vatandaşlar ile anlaşan ve anlaşma sonrası paranın bir kısmının alan 2 şüphelinin, bahanelerle 30 kişiyi 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlara paralarının geri vermeyen ve haksız kazanç elde eden 2 şüpheli, Denizli merkezli Ankara'da yapılan koordineli operasyonla yakalandı.

“Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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