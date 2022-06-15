Ev sahibiyle tartıştılar, daireyi yaktılar

Kayseri'de ev sahibi ile tartışan Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşler, oturdukları daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yerine gelen ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak’taki 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.

Henüz ismi öğrenilemeyen ev sahibi, iddiaya göre, komşularını rahatsız eden kiracıları Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşleri evden çıkarmak istedi.

DAİREYİ ATEŞE VERDİLER

Ev sahibi ile telefonda tartışan 2 kardeş, daireyi ateşe verdi. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bu sırada dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ev sahibi, yangını görünce sinir krizi geçirdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Ev sahibi-kiracı gerilimi artıyor! Kundaklama, darp, saldırı ve sonunda cinayet...

İlginizi Çekebilir Kirayı 3 katına çıkarmak isteyen ev sahibini öldürdü