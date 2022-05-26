Evlerini teslim alamayan 60 hak sahibi TOKİ’ye ihtar çekti

Denizli'de iki yıl önce tamamlanıp teslim edilmesi gereken TOKİ konutlarında 5 blokta çalışmalar uzadı. Hak sahipleri evlerinin bu duruma tepki gösterdi. Yapımı süren evlerinin önünde toplanan vatandaşlar; "Muhatap bulamıyoruz" diye konuştu. 60 hak sahibi TOKİ’ye ihtar çekti.

Selami AYDIN

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TOKİ'nin Denizli'de inşa ettiği Karaköy Konutları'nda hak sahiplerinin bir kısmı evlerini teslim alamadı. İki etaptan oluşan ve toplamda 2 bin 281 konutun inşa edildiği projede 5 blok zemin sorunları nedeniyle tamamlanamadı.

Binaların kaba inşaatları bitmesine rağmen zeminin güçlendirme çalışmaları uzadı ve iki yıl önce anahtarlarını alması gereken 60 hak sahibi evlerine kavuşamadı. Bu süreç boyunca kirada durduklarını, ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen hak sahipleri dertlerini anlatacak bir muhatap bulamamaktan şikâyet etti.

TOKİ’YE İHTAR ÇEKTİLER



Tamamlanmayan konutların önünde toplanan 60 hak sahibi konutların sözleşmeden 36 ay sonra kendilerine teslim edilmesi gerektiğini ve binaların tamamlanmadığını gördüklerini belirterek, “36 ay içinde teslim edilecekti. Binalar hala tamamlanmadı. Çağrı merkezini aradığımızda avukata gidin diyorlar. Derdimizi anlatacak muhatap bulamadık. CİMER'e şikâyet ettik ama sonuç alamadık. Artık bir avukat aracılığı ile topluca TOKİ'ye ihtar çektik. Evlerimizin teslim edilmesini bekliyoruz” dedi.

Konutların bir kısmının teslim edildiğini kendilerinin mağdur edildiklerini söyleyen hak sahibi Melek Çam; “Bilgi kirliliği inanılmaz düzeyde. Muhatap bulamıyoruz. Burada konutları teslim edilen insanlar var. Bizlerin onlardan ne farkı var? Neden bizler sona bırakıldık?” diye konuştu.

Mağdurlara destek veren CHP Merkezefendi ilçe eski başkanı Sedat Demirci, “Bugün çalışmaya başlansa binalar bir yıldan önce teslim edilemez. Yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi açısından burada kim yetkili ise vatandaşlarımızla iletişime geçsin” ifadelerini kullandı.

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