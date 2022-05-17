Eylem hazırlığındaki bir canlı bomba daha yakalandı

Şanlıurfa'da yakalanan eylem hazırlığındaki canlı bombanın ardından bir canlı bomba da Bursa'da ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bomba Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişinin, Bursa'da polis ekiplerince yakalandığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2021’de Çorum’da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun evinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa’da operasyon başlatıldı.

Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, DEAŞ terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile ‘canlı bomba’ eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el koyuldu. (DHA)

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