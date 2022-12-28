EYT düzenlemesi bugün açıklanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam saat 19.45'te EYT düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir toplantı yapılıyor.
Saat 19.45’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenleme hakkında bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.
Erdoğan, pazartesi kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz” demişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yine ay gün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını bildirerek, yaş şartına ilişkin soru üzerine, “O gün açıklanacak.” cevabını vermişti.
Düzenlemenin yürürlüğe ne zaman gireceği ve ilk aylıkların ne zaman ödeneceğine dair detaylar TBMM’nin iradesine bağlı. İktidar düzenlemeyi ocak ayında Meclis gündemine getirmeyi planlıyor.
EYT düzenlemesi çıktıktan sonra süreç içinde faydalanabilecek toplam kişi sayısının ise 5 milyon 700 bini bulması bekleniyor.