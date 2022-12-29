EYT için askerlik borçlanması sigortayı geri çeker mi?

Borçlanma, sigortalının kendi isteği dışında sigortalılık süresinin kesilmesi halinde, kesilen sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık süresinden saydırılmasını ifade ediyor. EYT düzenlemesi kapsamında faydalanmak isteyenler, askerlik borçlanmasını araştırıyor. Askerlik hizmeti sigorta başlangıcından önce yapıldıysa EYT kapsamında sayılabilecek, sonrasında yapıldı ise borçlanmalar sadece prim gününü kazandırabilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

EYT kapsamında 2 milyon 250 bin kişinin faydalanması beklenirken, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar emekli olabilecek. EYT kapsamına dahil olmak isteyen adaylar askerlik dönemini borçlanarak prim gün sayısını tamamlamak istiyor.

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI YAPILIR MI?

Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.

Borçlanmalar, sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörlerden biridir. 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 41. maddesine göre yapılacak borçlanmalarda, borçlandırılan sürenin kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreye ait olması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye gidilmek suretiyle tespit edilmektedir.

Bu bağlamda, askerlik ya da kanunda sayılan diğer borçlanmalar yoluyla da olsa sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine gelenlerin EYT kapsamında kabul edilmesi gerekiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI FAYDA SAĞLIYOR

Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce yaptığınızdan, yapacağınız askerlik borçlanması hem emeklilik koşullarınız hem de kendi isteğinizle işten ayrılmanız durumunda kıdem tazminatına hak kazanmanız açısından olmak üzere iki türlü fayda sağlar. Hatta prim gününüz artacağından, aylık bağlama oranlarınız da artar.

İlginizi Çekebilir Askerlik borçlanması EYT’li olmayı sağlar mı?