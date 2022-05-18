Ezgi Alya Yiğit’in ölümü Meclis gündeminde

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Gaziantep’te, Ezgi Alya Yiğit’in hayatını kaybettiği trafik kazasını Meclis gündemine taşıdı. Yiğit’e çarpan ve tutuklanmasından kısa süre sonra serbest bırakılan ehliyetsiz sürücü Osman Sarı’nın akraba ilişkilerine dikkat çeken TİP Genel Başkan Yardımcısı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, Sarı’nın bu nedenle serbest bırakıldığı iddialarını sordu.

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Gaziantep'te Anneler Parkı önünde 12 Nisan tarihinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, Scooter ile yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'a hızla çarptı. Kaza sonucu 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken, aynı yaştaki Şimal Toprak da yaralandı.

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın oğlu, AKP eski milletvekili ve şimdiki Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın ise yeğeni olan ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, “Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme” suçu ile tutuklanmasından kısa bir süre serbest bırakıldı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in ölümüyle sonuçlanan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

‘SORUŞTURMA SÜRECİNDE USULSÜZLÜK VAR'

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, soruşturma sürecindeki pek çok eksiklik ve usulsüzlük yaşandığına dikkat çekti.

AKRABA TORPİLİ Mİ?

Sanığın serbest kalmasında, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın oğlu, AKP eski milletvekili ve şimdiki Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın ise yeğeni olmasının etkili olduğu iddiaları kamuoyunda çokça tartışıldığının altını çizen Barış Atay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

BAKAN BOZDAĞ'A 8 SORU

TİP Genel Başkan Yardımcısı, önergesinde Bakan Bozdağ'a şu soruları yöneltti:

1- Kaza anıyla ilgili ve sonrasındaki süreçte etkin bir soruşturma yürütülmüş müdür?

2- Kaza, kafe, restoranlar ile çeşitli mağazaların ve bir iç sokakta polis merkezinin bulunduğu bir yerde meydana gelmesine karşın emniyet güçleri neden kamera kayıtlarının olmadığını bildirmişlerdir?

3- Olay yerindeki kameralarda teknik inceleme neden yapılmamıştır? Dosyadaki bu eksiklik giderilecek midir?

4- Osman Sarı'nın Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın oğlu, AKP eski milletvekili ve şimdiki Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın ise yeğeni olması nedeniyle serbest bırakıldığı iddiasına dair Bakanlığınızın bir açıklaması olacak mıdır?

5- Ezgi Alya Yiğit'in avukatının hard disklerin incelenmesi talebi savcılık tarafından yerine getirilecek midir?

6- Kaza işlek bir caddede meydana gelmesine karşın, emniyet güçleri dosyayı hazırlarken neden sadece iki kişinin ifadesine başvurmuştur? Dava için başka tanıkların ifadelerine başvurulacak mıdır?

7- Olayı gören birden çok tanık olmasına rağmen, savcılık tarafından tayin edilen bilirkişi sadece ilk tutanaktaki tek tanığın beyanları ile olaya dair görüntü olmaksızın hazırladığı raporu mahkeme tarafından neden kabul etmiştir? Görüntüler ve tanık ifadeleri dikkate alınarak yeni rapor hazırlanması için girişiminiz olacak mıdır?

8- Osman Sarı'nın kaza yaptığı araçta gerekli incelemeler yapılmış ve bu bilgiler dosyaya konmuş mudur?

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