Faik Öztrak: Balkanları Anadolu’ya, Anadolu’yu Balkanlar’a taşıyacağız

19 Mayıs dolayısıyla Samsun'a gelen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim hedefimiz var. Balkanları Anadolu’ya, Anadolu’yu Balkanlar’a taşıyacağız. Kültür coğrafyamızla kaynaşma, yakınlaşma, kardeşliğimizi pekiştirme sözümüz var. Şimdi hep beraber bir kere daha, bu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda söz veriyoruz. ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi Balkan coğrafyasında hepimizin hedefidir. Biz bunu başaracağız" diye konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun’a geldi.

CHP Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Öztrak, Derecik Mahallesi'nde vatandaşlarla görüştü.

Atakum ilçesinde konuşma yapan Öztrak, şunları söyledi:

* “Biz, Balkan Masası'nı Genel Başkanımızın talimatıyla kurduk. Balkan Masası, bu projeyi, 19 Mayıs 2021'de ‘Gençlik geleceğimizdir' programında belediyelerimiz ile birlikte yazdı. Birçok projeyi yazdık, yazılan projelerden ilki bu projedir. Bu yıl projelerimiz tek tek hayata geçecek.

* Bizim hedefimiz var. Balkanları Anadolu'ya, Anadolu'yu Balkanlar'a taşıyacağız. Kültür coğrafyamızla kaynaşma, yakınlaşma, kardeşliğimizi pekiştirme sözümüz var.

* Şimdi hep beraber bir kere daha, bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda söz veriyoruz. ‘Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi Balkan coğrafyasında hepimizin hedefidir. Biz bunu başaracağız.”