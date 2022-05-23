Faik Öztrak: Yaptıkları her şey, milletin geleceğini ipotek altına alıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Yaptıkları her şey, attıkları her adım bu milletin geleceğini ipotek altına alıyor. İşte Kur Korumalı Mevduat. Bakan Nebati 23 Aralık tarihinde çıktı, 'En kötü senaryoda bile Hazine’ye bir yük gelmiyor' dedi. Peki sonuç ne oldu? Sadece Mart ve Nisan ayında Hazine’nin sırtına binen yük, 16 milyar 256 milyon lira. 10 milyar liralık vergi alacağını saymıyorum bile" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Genel Merkez'de MYK gündemine dair düzenlediği basın toplantısında konuştu. Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“MİLLET BUNLARIN NE YAPTIĞINI GÖRÜYOR”

“Türkiye’de 1923 yılından itibaren 2002 yılına kadar 57 hükümet işbaşında kalmış. 79 yılda bu 57 hükümet 713 milyar dolar kaynak kullanmış. 713 milyar dolarla bu hükümetler Osmanlı’nın dış borçlarını ödemiş. Üstüne Sümerbank, Tüpraş, Telekom, Petkim, Metaş, Sifaş, Çestaş, Petlas kuruluşları kurmuş. Ereğli Demir-Çelik, İskenderun Demir-Çelik, Çimento Fabrikaları, Gübre Fabrikaları, Şeker Fabrikaları, Limanlar, Keban, Atatürk, Karakaya Barajları, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ve daha nice saymakla bitmeyecek eserler inşa etmişler.

Türkiye sıfırdan ciddi bir sanayi alt yapısına kavuşturuldu. Geçmiş hükümetler 713 milyar dolar harcayarak, ülkeyi 1990'da dünyanın en büyük, 20 ekonomisi arasına sokmuş. Türkiye 1999'da da G-20 ligine davet edilmiş. Erdoğan hükümetleri 2002'de işbaşı yaptı. Trilyonlarca dolar vergi toplamışlar. İçeriden, dışarıdan gırtlağa kadar borçlanmışlar. Atadan, deden kalan ne varsa satmışlar savmışlar.

Kendinden önceki 57 hükümetin kullandığı kaynağın, yaklaşık 4 katını harcamışlar. 2 trilyon 631 milyar doları bir güzel yiyip bitirmişler. Kendinden önceki 57 Hükümetten, 4 kat fazla kaynak kullanmışlar. Sonuç, ülkemizi 20 yılda ilk 20 ekonomi liginden düşürmüşler. Bugün Türkiye artık dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşmüş artık 23. sırada.

“ÜLKENİN KAYNAKLARINI YANDAŞLARA PEŞKEŞ ÇEKTİLER”

“Erdoğan hükümetleri milletten topladıkları kaynakları, atadan deden kalan varlıkları, hayırsız mirasyedi gibi har vurup, harman savurdu. Trilyonlarca dolar, doğru dürüst kullanılsaydı, ranta, betona ve israfa değil de, tarıma, sanayiye, üretime, katma değerli işlere yönlendirilseydi, döviz kazandıracak, cari açığı kapatacak projelere harcansaydı, bugün Türkiye ilk 10 ekonomi arasına, rahat rahat almıştı. Çünkü bu ülkenin potansiyeli var.

Ama beceriksizlik, israf ve talanla Erdoğan hükümetleri ülkemizi ilk 20'den düşürdüler. İtibardan tasarruf olmaz diyerek, ülkenin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çektiler. Bir liraya çıkarılacak işleri olmayacak paralara yaptılar. Bunu biz söylemiyoruz. Türkiye'nin önemli araştırma kuruluşlarından bir tanesi TEPAV söylüyor.”

“HALA DERS ÇIKARMIYORLAR”

“Tarihimizde ilk kez, enflasyona ve dövize endeksli iç borçlanma kağıtları nedeniyle, geçtiğimiz aydan itibaren iç borca ödenecek faizler, iç borcun kendisini aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son tahminlerine göre, önümüzdeki dönemde, ödenecek iç borcun anaparası 1,5 trilyon lira. Ama iç borç için ödenecek faiz 2 trilyon lira. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana, ödenecek faizlerdeki artış, 1 trilyon 354 milyon lira.

Sanayicimize verilmeyen teşvikler, Çiftimize ve esnafımıza verilmeyen destekler, emeklimize verilmeyen bayram ikramiyeleri, emekçimize verilmeyen ücret ve maaşlar, gençlerimize verilmeyen burslar, bir avuç faiz lobisinin ve Londra bankerlerinin cebine akıtılacak. Peki, faiz lobilerini abat, milletimizi de berbat eden kim? Bu kimin eseri? Elbette Erdoğan şahsım hükümetinin. Ama bu tablodan hala ders çıkarmıyorlar.”

“FATURASINI MİLLETİMİZ ÖDÜYOR”

“Yaptıkları her şey, attıkları her adım bu milletin geleceğini ipotek altına alıyor. İşte Kur Korumalı Mevduat. Bakan Nebati 23 Aralık tarihinde çıktı, ‘En kötü senaryoda bile Hazine'ye bir yük gelmiyor’ dedi. Peki sonuç ne oldu? Sadece Mart ve Nisan ayında Hazine'nin sırtına binen yük, 16 milyar 256 milyon lira.

10 milyar liralık vergi alacağını saymıyorum bile. Ama kur korumalı mevduatın taksimetresi, millet aleyhine son hızla çalışıyor. Türk Lirasındaki devalüasyonun hızlanmasıyla, bu ayın ilk 20 gününde oluşan ilave kamu zararı, 20 milyar 200 milyon lira. Bu ilave yükün büyük kısmı, hem bütçeden, hem de Merkez Bankası kasasından ödendi bile.

‘Hazine'ye en kötü senaryoda bile, Tek kuruş yük gelmeyecek’ diyen Nebati Bakan ise hala yerinde oturuyor. Bakalım ne yapacak? Dediği gibi, üzülmekle mi yetinecek? Normal bir ülkede, bu sözleri söylemiş bir bakan, sebebi olduğu bu tablo karşısında, o koltuktan derhal kalkacak. İstifa edecek mi? Hadi o istifa etmedi onu oraya atayan irade, onu görevden azledecek mi? Ama Erdoğan şahsım rejiminde, liyakat değil, sadakat geçer akçe. Saraya kim daha çok yağ çekiyorsa, o koltuğunu koruyor. Bunun faturasını da, hep milletimiz ödüyor.”

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