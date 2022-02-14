Falyalı cinayetinin şüphelisi Söylemez için ek gözaltı süresi

Kıbrıs'ta öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme... İstanbul’da gözaltına alınan Söylemezler suç örgütünün liderlerinden Mustafa Söylemez ile birlikte üç şüpheli hakkında dört günlük ek gözaltı süresi verildi.

Habip ATAM

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KKTC’de uğradığı suikast sonrası ölen kumarhane, otel ve marina işletmecisi Halil Falyalı cinayeti soruşturması sürüyor.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, geçen perşembe günü gözaltına alınan, aralarında, Söylemezler suç örgütünün önemli isimlerinden Mustafa Söylemez’in de bulunduğu üç şüpheli hakkında dün dört günlük ek gözaltı süresi alındı.

İstanbul Adliyesi’ne götürülen üç şüpheli Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne geri getirildi.

KKTC’de yaşanan cinayet sonrası Mustafa Söylemez’in ağabeyi Faysal Söylemez ve iki şüpheli daha cumartesi günü yakalanmıştı. Gözaltındaki altı şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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