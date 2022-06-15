Faturaları protesto için traktörlerle DSİ’ye gitmek isteyen çiftçilere izin verilmedi

Elazığ’ın köylerinde pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlardan ve yaşadıkları sulama sorunlarından dolayı yaklaşık 40 traktörle DSİ önüne gitmek istedi. Ancak polis ve jandarma engeline takıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Kuzova bölgesine bağlı onlarca köyde çiftçilere gelen yüksek elektrik faturalarından dolayı sorunlar yaşayan çiftçiler tepkilerini göstermek amacıyla merkeze bağlı Muratcık köyünden traktörlerle DSİ’ye doğru hareket etti.

Ancak jandarma ve polis merkeze giden yolları kapatarak çiftçilerin DSİ’ye gitmesini engelledi. Yapılan istişare sonrasında çiftlerden 10 kişilik bir heyet Elazığ Vali Yardımcısı ve DSİ yetkilileriyle görüşmeye gitti.

Köylülerle kolluk kuvvetleri arasında yapılan görüşmede köyün önünde bulunan bir petrol ofisi önünde kadar araçların ilerlemesine izin verildi. Çiftçilerin yaya olarak DSİ’ye yürüme talepleri ise kolluk kuvvetleri tarafından reddedildi. Çiftçilerin eylemlerine CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran ve yönetimi de destek verdi.

BU TRAKTÖRLERİN HEPSİ İPOTEKLİ

Engellemeler sonrasında konuşan çiftçi Coşkun Aykaç, şunları söyledi:

– Vali, DSİ bölge müdürü de dahil ‘ekim yapın’ dediler, ‘suyunuzu vereceğiz’ dediler. Şu anda vermiyorlar. Elektrik faturasını tutturmuşlar. Şu anda kullandığımız elektrik, Türkiye sanayisinde en yüksek kullanılan elektrik. Tarımsal sulama da değil. Sanayide kullanılan en yüksek elektrik.

MAZOTUN LİTRESİ 30 TL

– Şu gördüğün traktörlerin hepsi banka borçlu. Hepsinin ruhsatlarını getireyim inceleyin. Hepsi Ziraat Bankası’nda ipotekli. Bugün bunun parası ödenmedi. Yarın şeker fabrikası sana icra koydu. Traktörde gitti ne olacak. Mazotta öyle bugün traktörlerimizi çıkartamadık. Bir köyde sadece 300 traktör var. Mazot yok ya mazotun litresi 30 lira. Adamın gözü kesmiyor ki buraya gelsin, tarlaya gelsin. Bugün mazotun çocuğunu da amcamın oğlu patronundan veresiye alıp geldik.

Çiftçilerin başlatmış oldukları eylemi desteklediklerini belirten CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ise “Bundan birkaç ay önce ülkede ‘bir karış toprak bırakmayın, ekin' diyenler bugün gösterilmesi gereken desteği vermiyorlar. Çiftçiler mağdur, maliyetler arttı. Bir an evvel yetkililerin bu duruma el atmaları gerekiyor” dedi.

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