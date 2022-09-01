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Minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saat 00.30 sıralarında Sivas- Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Yayınlanma: 01:12 - 01 Eylül 2022 Güncellenme:
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Minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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