Fethiye’de lüks araçla dilencilik

Muğla’nın Fethiye ilçesine lüks araçlarla girerek çeşitli bölgelere dağılan dilencilere Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenerek cezai işlem uygulandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesine lüks araçlarla gelerek çeşitli bölgelerde dilenen dilenciler tespit edilerek Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara 5326 Kabahatler Kanununun 33 maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.

İLÇEYE LÜKS ARAÇLARLA GELİYORLAR

Fethiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ile birlikte resmi ve sivil ekipler Fethiye'deki dilenci noktalarını saptadı. Akşam saatlerinde ilçenin merkezi noktalarında yapılan operasyona, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katılım sağladı.

Dilencilerin lüks araçlarla şehre giriş yaptığı tespit edilirken, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan vatandaşlara seslendi.

Bağlan, “Halkımızın duygularını sömüren dilencilere para ya da başka bir şey verilmemesinin yurttaşlarımızdan rica ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız tespitlerde dilencilerin lüks araçlarla şehrimize geldiğini gördük. Gerekli cezai işlemleri uyguladık” dedi.

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