FETÖ itirafçısı eski AKP’li Ahmet Kurtuluş cinayetinde adı geçen Binali Camgöz yakalandı

Yargılandığı FETÖ davası sonrası ev hapsindeyken öldürülen eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen Binali Camgöz, Karadağ’da sahte pasaportla yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında birçok suçtan yakalama kararı olan ve daha önce Gürcistan'a kaçtığı ifade edilen Binali Camgöz, Karadağ'da yakalandı.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 7 Temmuz 2022 tarihli yazıda, kırmızı bültenle aranan Binali Camgöz'ün Karadağ Interpol Birimi tarafından yakalandığı ifade edildi.

Hakkında birçok suçtan yakalama emri bulunduğu ifade edilen Camgöz'ün 6 Temmuz 2022'de yerel saat ile 10.30 sıralarında Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte pasaport ile Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yakalandığı belirtilen yazıda, Camgöz ile birlikte 5 şüphelinin daha yakalandığı ifade edildi.

PARMAK İZİ EŞLEŞTİ

Bakanlıktan gelen yazıda, parmak izi eşleştirme sonucunda yakalanan şüphelinin Binali Camgöz olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Karadağ Interpol Birimi tarafından iade talebine yönelik 18 günlük süre olduğu ifade edilirken, işlemlerin bu sürede yetiştirilememesi halinde gözaltı süresinin toplam 40 güne kadar uzatılabileceği belirtildi.

İKİ CİNAYETTE İSMİ GEÇİYOR

Binali Camgöz'ün eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un ev hapsindeyken öldürülmesi ve Karşıyaka amigosu ‘Dobo' lakaplı Metin Arslan'ın öldürülmesi olaylarında azmettirici olduğu iddia edilmişti.

“FETÖ Borsası” dosyasında itirafçı olduğu belirtilen eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, evine polis kılığında giren Yener Toya tarafından öldürülmüştü.

Kurtuluş'un avukatı Özgür Senger, ‘Bu olay Susurluk Çetesi olayına bire bir benziyor. Cinayet soruşturmasıyla ilgili süreç soğutulmaya çalışılıyor, aktif ve etkin soruşturma yürütülmüyor” demişti. Yener Toğa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 6 tutuklu sanığa da 13,5 yıl ile 19,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. (İHA)

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