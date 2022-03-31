FETÖ üyelerine maddi destekte bulunanlara operasyon

FETÖ üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri ABD uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin FETÖ örgütü üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu sabah başsavcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir’de çalışma başlattı.

ABD uyruklu şüphelinin, ailelere toplam 200 bin dolar dağıttığı belirlendi. Şüphelinin EFT işlem yoluyla ABD’den bizzat hesabına yönlendirilen paraları, İstanbul-Mersin arasında araçla yola çıkarak, güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı bildirildi.

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