FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişi jandarma tarafından sınırda yakalandı. Yakalananlar arasında terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen'in de olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişinin sınır birlikleri birliklerimiz tarafından yakalandığını duyurdu.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.