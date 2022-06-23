Abone Ol

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişi jandarma tarafından sınırda yakalandı. Yakalananlar arasında terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen'in de olduğu belirlendi.

Yayınlanma: 09:09 - 23 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişinin sınır birlikleri birliklerimiz tarafından yakalandığını duyurdu.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Terör terör örgütü terörist Yunanistan