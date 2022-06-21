Fıkra gibi: Önce temel atıldı, sonra toprakla dolduruldu

Adıyaman'da yıkılan devlet hastanesi binasının yerine Sağlık Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılıp temeli açılan inşaat, gerekli ödeneğin sağlanmadığı gerekçesiyle toprakla doldurulmaya başlandı.

Ahmet KAYA

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‘Fıkra gibi' yorumu yapılan olaylar zinciri, yıllarca 82.Yıl Devlet Hastanesi Binası olarak hizmet veren binanın geçtiğimiz yıl depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıktırılmasıyla başladı. İhalesi yapılan işin temel kazma işi tamamlandı. Ancak, aradan aylar geçmesine karşın inşaatta ilerleme olmadı.

İnşaat için gerekli ödeneğin sağlanamadığı iddialarının ardından geçtiğimiz günlerde de inşaatın temeli ise şuanda yapım çalışmalarına başlanan eski hükümet konağından çıkarılan topraklarla doldurulmaya başlandı.

KAZ-KAPAT İNŞAAT

Adıyaman'da yaşayan bu trajikomik olayı CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, önceki gün TBMM'de gündeme getirdi. Yapılanın ayıp olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere iktidar yöneticilerine çağrıda bulunan Tutdere, konuşmasında şöyle dedi:

“İktidar milletvekilleri, arsaya yeni mimarili bir sağlık binası yapılacağını kamuoyuna açıkladı. Binanın ihalesi yapıldı. İlgili firma işe başladı. Temeli açtı. Acak, iş temel aşamasında ödenek yetersizliği nedeniyle yarım kaldı.

Sağlık Bakanlığı, buraya ödenek ayıracağına gerçekten fıkralara konu olacak şekilde bir çözüm modeli buldu. Açılan temeli yeniden toprakla doldurmaya başladılar. Bu Adıyaman için bir ayıptır. Adıyaman'ı bu ayıptan kurtarın. Buradan Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Bu Adıyaman için ayıptır. Ayıbı sonlandırın. Adıyaman İl Sağlık Binası için gerekli ödeneği ayırın diyorum.”

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